Podemos dice que el análisis de la Sindicatura "justifica las precauciones durante la negociación presupuestaria"

27/12/2017 - 19:08

Afirman que el Principado se endeudó en 595 millones sin el aval del Parlamento asturiano y sin informar de las condiciones del crédito

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Podemos Asturies ha afirmado que las "irregularidades" descritas por el informe de la Sindicatura de Cuentas, "como la ocultación de datos ante el propio ente fiscalizador", justifican las precauciones adoptadas por este partido "ante un Gobierno que únicamente ha cumplido sus pactos con el PP, por lo tanto, mucho nos tememos que la actual prórroga conduzca a que se repitan estas prácticas".

A través de una nota de prensa, Podemos ha considerado que la opacidad en la gestión y en el recurso a la deuda pública "cuestiona el discurso del Gobierno". "Lejos de recurrir a la deuda para reforzar los servicios públicos, el Ejecutivo usa los créditos extraordinarios para aumentar el grado de discrecionalidad de la gestión, sorteando el control parlamentario", han indicado.

Así, han afirmado que el Principado se endeudó en 595 millones sin el aval del Parlamento asturiano y sin informar de las condiciones del crédito, "tal y como demandó, mediante la correspondiente solicitud de información, el diputado de Podemos Enrique López".

Por otro lado, han señalado que la Sindicatura pone en "evidencia" que el Gobierno de Javier Fernández "no actúa con transparencia a la hora de emitir deuda y no justifica el destino del gasto financiado mediante endeudamiento". Una cantidad de 104 millones de euros de préstamos recibidos por la Administración asturiana quedan sin ser justificadas, según Podemos, que ha indicado que ante este "despropósito" se preguntan "¿qué ciudadano podría permitirse no presentar facturas por semejante volumen?".

Además, han indicado que una vez analizado el informe de fiscalización, "se entiende mejor por qué el Gobierno de la FSA se encontraba incómodo frente a la Ley de Cuentas Abiertas de Podemos Asturies, ya que ésta impedía la ocultación de semejantes desajustes contables". "Hay que recordar que la iniciativa fue bloqueada por PSOE y PP en la tramitación parlamentaria, después de haber recibido el respaldo mayoritario de la Xunta Xeneral en la toma en consideración", han afirmado.

Por último, han recordado que es "importante" tener en cuenta que el informe de la Sindicatura de Cuentas que fiscaliza la Cuenta General de 2016, "corrobora la hipótesis defendida por Podemos Asturies desde nuestra llegada a las instituciones". "En ese sentido, defendemos que otra gestión pública, eficaz y transparente, no sólo es posible, sino que es absolutamente imprescindible", han sentenciado.