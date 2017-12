El pleno aprueba la moción de Participa por los incumplimientos plenarios entre incidencias y acusaciones

27/12/2017 - 21:02

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado una moción de Participa en demanda del cumplimiento de múltiples acuerdos plenarios pendientes de ejecución, con un agrio debate salpicado de incidencias e interrupciones, en el que las fuerzas de izquierda han acusado al Gobierno local socialista de "ningunear" a la oposición y "omitir el mandato democrático" del pleno, mientras los socialistas han replicado con acusaciones de "posverdad y manipulación".

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La moción ha sido defendida por la portavoz municipal de Participa Sevilla, Susana Serrano, como una "moción de mociones en protesta" por la situación suscitada por la no ejecución de no pocos de los acuerdos adoptados por el pleno a instancias de las diferentes fuerzas políticas.

A colación, recordemos que a petición de la Alcaldía, el secretario general del Ayuntamiento emitía recientemente un informe respecto al rango de los mencionados acuerdos.

El citado informe, recogido por Europa Press, gira en torno al acuerdo plenario adoptado en octubre de 2016, instando a declarar como empleados indefinidos no fijos por tiempo discontinuo a los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam). En tal documento, en ese sentido, el secretario general del Consistorio niega que los acuerdos plenarios derivados de las mociones de los grupos políticos gocen de "función ejecutiva" o ejecutoriedad, porque carecen del "procedimiento previo y los informes preceptivos" asociados a los actos de rango ejecutorio.

En ese sentido, Susana Serrano ha alertado de que el Gobierno local socialista acumula unos 60 acuerdos plenarios sin cumplir y derivados de mociones de la formación verde y morada, lamentando que el pleno se haya convertido en "un teatro que no piensa cumplir" el PSOE, al que ha acusado de "ningunear a la oposición" e incurrir en un "fraude" político y al conjunto de la sociedad.

Así, Susana Serrano ha tachado de "vergüenza" que el pleno esté marcado por los "incumplimientos" del Gobierno local del PSOE, al que ha reclamado que se "tome en serio el pleno" municipal al tratarse de un instrumento de la democracia.

PROTESTA DESALOJADA

En ese punto, un grupo de personas que asistía a la sesión plenaria en calidad de público se ha alzado de sus asientos, protagonizando una sonora protesta en demanda de mejoras en las políticas de vivienda, coreando consignas y levantando pancartas. Tal extremo ha motivado una interrupción de la sesión, con los concejales levantándose incluso de sus asientos.

Ante este escenario, el concejal socialista Joaquín Castillo, quien presidía la sesión en ese momento, ha llamado al orden y ha ordenado a la Policía Local el desalojo de los protagonistas de la protesta, tras lo cual el concejal de Participa Julián Moreno ha criticado que hubiese "golpes desde el minuto uno por enseñar unas pancartas".

A partir de esta incidencia, el debate político se ha encrespado, criticando el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, el "lamentable espectáculo" implícito en "desalojar a personas por sacar unas pancartas" en el pleno. "El PSOE no cree en la democracia directa ni en la representativa", ha dicho González Rojas, criticando los "incumplimientos" del PSOE y defendiendo que aunque los acuerdos plenarios de las mociones políticas "no sean vinculantes", el pleno es "la máxima expresión de la voluntad política después de las elecciones" y no se debe "omitir el mandato democrático que obliga al menos a iniciar los expedientes", más allá de que luego "lleguen a buen puerto" o no.

Por parte del Grupo popular, la concejal María del Mar Sánchez Estrella ha lamentando el "numerito" y ha advertido de que cuando "se exacerba a personas que pueden estar en una situación delicada, se pueden dar situaciones lamentables", en clara alusión a la protesta celebrada pocos minutos antes y el desalojo de sus protagonistas. La edil del PP, además, ha expuesto que el Gobierno local socialista acumula ya "92 mociones" del PP sin cumplir, lamentado que el Gobierno local del PSOE esté "desvirtuando" el papel del pleno.

LO QUE EL PSOE "NO CUMPLE"

"Todo lo que se acuerda en el pleno debe ser cumplido y si hay mociones que el PSOE no quiere sacar adelante, que vote en contra y explique el porqué, pero los socialistas las aprueban y después no las cumplen", ha lamentado Sánchez Estrella, insistiendo en que el Gobierno local reduce los acuerdos plenarios "a papel mojado".

Francisco Moraga, por parte de Ciudadanos, ha llamado "rebajar el tono de indignación" que se palpaba en el debate político, pues las interrupciones y llamadas al orden han marcado el transcurso de la sesión. El concejal de Ciudadanos ha manifestado que, en efecto, "el PSOE no cumple muchas de las mociones" que se aprueban o cae en una situación de "letargo" respecto a las mismas, aunque ha defendido las vías elegidas por su formación para lograr que sean cumplidas las medidas acordadas entre Ciudadanos y el PSOE.

Y finalmente, por parte del PSOE ha tomado la palabra la concejal Carmen Castreño, quien habitualmente preside el pleno. Castreño ha criticado que la moción de Participa, matizada por una enmienda de IU, estuviese "teñida de posverdad y manipulación", lamentando el "pollo" supuestamente inducido por las fuerzas de izquierda, porque "se veía venir". Así, ha defendido que el Gobierno local del PSOE ha "cumplido sobradamente" muchos acuerdos plenarios, lo que le ha llevado detallar diferentes ayudas o medidas promovidas merced a acuerdos del pleno.

"Cumplimos la gran mayoría de las mociones, aunque seguro que hay algunas sin cumplir", ha dicho, precisando en paralelo que las mociones son elevadas al pleno sin "expedientes" ni otros instrumentos que garanticen su viabilidad. "Todo es posverdad", ha criticado, mientras continuaban las incidencias e interrupciones del transcurso de la sesión.

Frente estas tesis, González Rojas ha criticado por último que el PSOE se de "golpes de pecho", mientras Susana Serrano ha tachado de "ciencia ficción" el contenido de los comunicados de prensa del Gobierno local socialista y ha lamentando que los medios de comunicación no "saquen" a las fuerzas de izquierda. "Qué desastre", lamentaba además el socialista Joaquín Castillo respecto al devenir del debate plenario, al persistir las interrupciones y desencuentros.

Y ya a la hora de la votación, la propuesta de Participa ha sido aprobada, al ser apoyada por sus ediles, los de IU y el PP, y abstenerse los concejales del PSOE y de Ciudadanos.