Cs se reivindica como partido "más útil" y se centrará en aprobación Pacto Regional del Agua y regeneración Mar Menor

28/12/2017 - 11:56

Emplaza al Gobierno regional a llevar a cabo la primera reunión de seguimiento del acuerdo de presupuestos la primera semana de febrero "Estamos preparándonos para gobernar, ya no nos vale solamente con ser oposición", señala el portavoz naranja, Miguel Sánchez

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha reivindicado este jueves su posición como la formación "más útil del arco parlamentario regional" durante la celebración del balance del trabajo realizado este año. "Somos los más útiles, pero ya no nos vale solo con ser oposición, por lo que estamos preparándonos ya para gobernar", ha afirmado su portavoz regional, Miguel Sánchez.

La formación ha aprovechado la celebración del ya tradicional desayuno informativo con los medios para emplazar al Gobierno regional a que fije en la primera semana de febrero la primera de las reuniones de la comisión bilateral que analizará el cumplimiento de las propuestas de Ciudadanos incorporadas al presupuesto regional, y que suman 175 millones de euros.

Miguel Sánchez también ha marcado las prioridades de Ciudadanos para 2018, que van a pasar por la puesta en marcha de las infraestructuras para la regeneración del Mar Menor, "para las que hay consignados 28,8 millones en el presupuesto gracias a Ciudadanos" y la aprobación del Pacto Regional por el Agua.

"En la mesa que debate este acuerdo, hemos estado sentados desde el primer minuto. El PSOE llegó tarde, y Podemos ya se ha levantado de la mesa que aborda este acuerdo, por el que Cs ha apostado desde su inicio. Los agricultores no entienden que algunos no sean capaces de llegar a un acuerdo en un tema tan capital", ha añadido Sánchez.

"RAJOY SOLO VENDIÓ HUMO"

El portavoz también ha marcado las infraestructuras como una de las prioridades de su formación, y ha aprovechado para criticar la visita del presidente Mariano Rajoy ayer a la Región. "Solo vendió humo, y abrió lo que podemos denominar su primer gabinete de estética en la Región".

"Sus promesas no tienen credibilidad alguna, y es notorio que pasara de puntillas por el agua, el AVE o el Mar Menor, del que no dijo ni una palabra. Está claro que el proyecto del PP está agotado y ya no no puede ofrecer soluciones. Además, presentó como novedad un proyecto que se conoce desde hace cinco años y del que aún no hay siquiera consignación presupuestaria real y efectiva, sino un estudio de viabilidad", ha criticado Sánchez.

En el aspecto orgánico, el portavoz ha destacado el crecimiento de la formación, que entre septiembre y noviembre ganó 194 afiliados, logrando con el 22,4 por ciento el segundo mayor incremento en España tras Cataluña, así como la constitución de nuevo grupos locales en Albudeite y Librilla. Para Sánchez, "El objetivo es tener presencia en toda la Región y poder presentar listas a las municipales en los 45 municipios", ha señalado.

Respecto al trabajo del grupo parlamentario, ha aportado datos "que demuestran que seguimos siendo por tercer año consecutivo el grupo más útil, con un 95% de mociones aprobadas". Este año, Cs ha registrado 155 mociones, de las que 114 lo fueron en comisión.

Se votaron 62, de las que fueron aprobadas 59. También se presentaron 53 preguntas orales, de las que 47 fueron al Pleno; y se registraron 29 preguntas escritas, 24 interpelaciones y 21 solicitudes de información. "La política útil también se ha reflejado en las más de 400 reuniones que hemos mantenido este año con distintos colectivos y organizaciones", ha puntualizado Sánchez.

"En un año, poco más se puede hacer. Ha sido un año intenso, de muchísimo trabajo. Un año duro, pero al tiempo muy satisfactorio", ha finalizado el portavoz naranja, "los resultados dicen que somos útiles y eso lo valora la ciudadanía cada vez más".