Profesionales de EPES-061, miembros de la red de expertos europea para la atención a las Emergencias Químicas

28/12/2017 - 12:41

Dos profesionales sanitarios del 061 --Jesús Ocaña, médico de emergencias en Huelva, y María del Carmen García, enfermera de emergencias en Jaén-- han sido designados como miembros del Comité Científico de Riesgos Sanitarios, Ambientales y Emergentes Scheer, constituido por 40 expertos europeos en riesgos químicos de Unión Europea. Esta red de expertos ha mantenido la primera reunión del grupo de trabajo el pasado 12 de diciembre en Luxemburgo, dirigida a analizar cómo hacer una rápida evaluación de un posible riesgo químico, que facilite dar una respuesta ágil a los servicios de emergencias.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha explicado en una nota que forma parte de la red de expertos de la Unión Europea para la atención de las emergencias químicas a raíz de su participación como única institución sanitaria en el proyecto de creación de una Red Europea para la atención de las Emergencias Químicas (Echemnet), cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado por la Agencia de Protección para la Salud del Reino Unido.

El 061, como experto en la coordinación sanitaria de incidentes derivados de emergencias de esta naturaleza, así como en el uso de protocolos validados para la gestión y asistencia ante emergencias colectivas, catástrofes y accidentes con múltiples víctimas, ha trabajado durante tres años en esta iniciativa dirigida a posibilitar una respuesta eficiente y coordinada de los Estados Miembros ante posibles incidentes químicos transfronterizos y servir como referencia para una futura normativa europea que pudiera elaborarse en esta materia.

El proyecto Echemnet pertenecía al Programa DG-Sanco (Directorate General for Health and Consumer Affairs Second Health Programme), para el periodo de 2008 a 2013. Se trataba de la línea europea de seguridad para los ciudadanos ante riesgos químicos, dentro de la cuál se habían desarrollado previamente otras tres iniciativas, siendo en esta ocasión la primera vez en la que participa una institución sanitaria como el 061 de Andalucía.

El proyecto, que comenzó a principios de 2013 y finalizó en 2016, ha servido como referencia para una futura normativa europea que pudiera elaborarse en esta materia. El investigador principal del proyecto y director asistencial del servicio de emergencias sanitarias 061 en Andalucía, José Javier García del Águila, ha destacado "el importante papel que ha desarrollado el 061 al aportar su experiencia como entidaddirectamente ligada a la respuesta sanitaria inmediata ante situaciones de estas características".

Los equipos de emergencias sanitarias del 061 forman parte del grupo de primeros intervinientes ante estas situaciones junto a los servicios contra incendio y salvamento, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos especiales de rescate y catástrofe. El servicio de emergencias sanitarias 061 de Andalucía está dotado de 240 equipos de protección individual y cuatro unidades de descontaminación distribuidas por Andalucía para la actuación ante riesgos químicos.