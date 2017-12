Cs asegura no saber "absolutamente nada" sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2018 y augura recortes

28/12/2017 - 12:41

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves no saber "absolutamente nada" sobre los presupuestos del Consistorio para 2018 y ha augurado que habrá recortes.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Vamos a tener recortes, de eso estoy convencida", ha afirmado la portavoz en declaraciones a los medios tras hacer referencia a la "batalla ideológica" entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, para después achacar el problema de la "absoluta incertidumbre" que rodea a los presupuestos a un problema de confianza entre PSOE y "los seis partidos" de Ahora Madrid.

"A mí me da la sensación de que la asignatura pendiente para ellos (Ahora Madrid) es llegar a un acuerdo entre los partidos, que es cada vez más complicado porque están cada vez más divididos, y buscar confianza con el PSOE. Pero, ¿cómo van a buscar confianza si ni entre ellos mismos confían?", se ha preguntado.

Así, Villacís ha seguido incidiendo en el tema asegurando que el problema no lo tiene solamente Ciudadanos o el PSOE, sino "la ciudadanía de Madrid". "Ahora Madrid andaba diciendo que había hablado con el PSOE, el PSOE dice que no ha hablado con Ahora Madrid. Es que no sabemos absolutamente nada", ha redundado.

Por último, la portavoz ha señalado que todo esto está limitando "la capacidad de Madrid, que debería tener ya unos presupuestos, como los tienen muchísimas ciudades en España".