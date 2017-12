Page intentará "evitar por todos los medios" que "la deriva de Cataluña" suponga un problema financiero para el resto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que durante el próximo año va a estar "enormemente vigilante" para que la "deriva de Cataluña" no se traduzca en un problema financiero para el resto de españoles. "Esa tentación la vamos a intentar evitar por todos los medios".

Durante un desayuno informativo con medios de la región, García-Page ha admitido que "va a ser muy complejo" alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica, pero ha señalado que ese acuerdo no puede pasar "por que se intenten compensar los desastres políticos de Cataluña vía cheques".

Tras instar a que este tema "no se convierta en una pelea entre regiones" y precisar que él no va a "convertir a Castilla-La Mancha en un arma arrojadiza" a "diferencia" de lo que han hecho "otros dirigentes territoriales". "Voy a ser un vigilante férreo de los derechos de mis ciudadanos para que no se pongan en ningún tipo de bombo de lotería ni financiera ni autonómica".

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que la situación en Cataluña "no ayuda a que haya un consenso sobre financiación" y ha recordado que Cataluña "está en el bloque general de financiación. No la tiene aparte ni nadie quiere que la tenga, ni siquiera los partidos nacionalistas plantean un cupo", aunque ha admitido que el "estado de semiinfarto permanente" que existe en torno a Cataluña es una "dificultad para el Gobierno ponga orden" en este asunto.

A juicio de García-Page esta es "la madeja perfecta para el Gobierno", que en materia de financiación va "a jugar a que estemos todos enredados unos con otros", como ha sucedido con el tema catalán. El socialista tiene la impresión de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido que abordar la situación de Cataluña aunque "en su agenda estaba dejar este asunto para más adelante", y con la financiación "pasa lo mismo".