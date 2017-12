Cultura destina más de 500.000? a la adquisición de 33 obras de autores valencianos

28/12/2017 - 12:51

Siguiendo la propuesta de la comisión de expertos

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha adquirido 33 obras de artistas valencianos, según la propuesta de la comisión de expertos conformada a este efecto e integrada por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito cultural. La inversión en arte por parte de Cultura de la Generalitat ha ascendido a 512.853,65 euros. Se ha adquirido una pieza por autor.

Según explica la administración valenciana en un comunicado, se ha valorado la calidad de las obras y se han aplicado también criterios de equilibrio territorial y de género en las adquisiciones. De esta manera, de las 33 obras, 16 corresponden a hombres, 15 a mujeres y dos son de proyectos colectivos. Por comarcas, 11 artistas proceden de Castellón, nueve son artistas de las comarcas de Alicante, y 13 de las de València.

La "diversidad" de propuestas, subrayan desde el departamento que dirige Vicent Marzà, también se refleja en los diferentes formatos de las obras adquiridas: pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, murales o técnicas mixtas.

Esta iniciativa "permite crear una demanda agregada en el mercado del arte valenciano, a través de la compra pública, y potenciar la adquisición de reconocidos y consagrados artistas valencianos, al mismo tiempo que apostar por la compra de obras de arte de jóvenes e incipientes valores artísticos de nuestro territorio para, así, incrementar el patrimonio de la Generalitat", hacen notar.

PROGRAMAR FUTURAS EXPOSICIONES

Además, la adquisición de este fondo artístico permitirá programar futuras exposiciones, coordinadas por el Consorcio de Museos, que recurrirán todo el territorio valenciano. Unas muestras que irán acompañadas de diferentes programas de mediación, para la divulgación y la puesta en valor de nuestro panorama artístico.

Gracias a estas adquisiciones, se implementa una medida del Plan estratégico cultural valenciano 2016-2020 'Fes Cultura', que busca realizar la oferta expositiva de las grandes instituciones museísticas.

LISTA DE PIEZAS ADQUIRIDAS

'Space before space', de Agustín Serisuelo; 'Prontuario #3', de Bleda y Rosa; 'Tres en uno (Un despiece del azar)', de Joel Mestre; '3389', de Jorge Bulve; 'El valor de les paraules', de Mar Arza; 'Madriguera #9. Proun', de Xavier Arenós; 'Mirar cap al sud. A la memòria de Sudani', de Sebastián Miralles; 'Be careful what you wish for...', de Xavier Montsalvatje, y 'Cercanías', de Pilar Beltrán.

'Cataclismo I', de Àngel Masip; 'Gracias', de Aurelio Ayela; 'Spectrum Screensaver', de Inma Femenía; 'Sistema inherente Investigación. Serie Mise en Scène XVI', de Mira Bernabeu; 'Aeronave de rescate', de Olga Diego; 'Cantos rodados a la memoria', de Paloma Navares; 'F=P.e/1', de Rosana Antolí; 'Paracas', de Teresa Lanceta; 'Lanscapefactorytoward Sci-Fi#5', de Jesús Rivera; 'Strucuture 3#', de Moisés Mañas, y 'Aquestes coses que fem avui en dia' son las obras que se han comprado de artistas de las comarcas de Alicante.

Por último, las obras de artistas de las comarcas de València que han sido adquiridas por la Conselleria han sido: 'S/T', de Amparo Tormo; 'Serie Pensadores #4: J. Joyce, A. Valente, W. Benjamin', de Ana Teresa Ortega; 'Horizonte diagonal / Reparando el horizonte de oro', de Anna Talens; 'Limbo económico en tres actos', de Art al Quadrat; 'A Darwinian Point of View', de Ernesto Casero; 'La casa y la voluntad de resistir', de Mariel Domènech; 'ATLAS', de Nelo Vinuesa; 'À la victoire de...', de Tania Blanco; 'El boslón de las palabras, de la serie: cuando las palabras desaparecen', de Teresa Cebrián; 'Ecuestre', de Fermín Jiménez Landa; ''3Dsoundprinter_Plastic Bag', de Hugo Martínez-Tormo; 'Run', de Xisco Mensua, y 'Trazos de una voz', de Mery Sales.

La comisión ha sido coordinada por el gerente del Consorcio de Museos, José Luís Pérez Pont, e integrada por los siguientes expertos en la materia: Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía; José Miguel García Cortés, director del IVAM; José Ignacio Casar Pinazo, director del Museo de Bellas Artes de Valencia; Román de la Calle, catedrático emérito de Estética de la Universidad de Valencia; Nuria Enguita, directora de Bombas Gens Centre d'Arte; Rosa Castells, conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante; Rosalía Torrent, directora del Museo de Villafamés; y María Marco Such, coordinadora de exposiciones de la Fundación General de la Universidad de Alicante.

También figuran en esta nómina de expertos Ester Alba, decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de València; Àngela Montesinos, presidenta de la Associació Valenciana de Crítics d'Art; Pilar Tébar, vicepresidenta por Alicante de la Associació Valenciana de Crítics d'Art; Paloma Palau, vicepresidenta por Castellón de la Associació Valenciana de Crítics d'Art, y Ricard Silvestre, del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de València.