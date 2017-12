Aragonés (CUP) ve lógico que se les ceda un diputado tras los "sacrificios" hechos

El 'número 3' de la lista de la CUP por Barcelona en las elecciones del 21-D, Vidal Aragonés, ha defendido este jueves que es lógico que ERC o JuntsxCat cedan un diputado a los 'cupaires' para que puedan sumar los 5 necesarios para tener grupo propio.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, después de que el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián haya propuesto ceder un escaño a la CUP para que puedan tener grupo propio y no verse obligados a compartir Grupo Mixto con el PP.

Aragonés ha explicado que la CUP no ha pedido la cesión de un diputado, "pero los votantes intependentistas no entenderían que no hubiera ese elemento teniendo en cuenta la alguna renuncia y sacrificios que ha hecho la CUP" en los últimos meses.

"Lo entenderíamos como una normalidad absoluta. El pueblo de Catalunya no va a entender otra realidad teniendo en cuenta los sacrificios que ha hecho la CUP", ha insistido.

También ha defendido que los 'cupaires' son "anticapitalistas y antisistema capitalista, no antisistema en genérico", por lo que no ve incompatible los ideales de la CUP con la cesión de un diputado para poder tener grupo propio.