Beltrán Pérez afirma que los incidentes del Pleno fueron un "hecho organizado" y apunta a Participa Sevilla

28/12/2017 - 13:23

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado que los "invasión violenta del perímetro de seguridad" donde se encuentra el Plenario por parte de un grupo de personas este miércoles ha sido "un hecho organizado por algún público político", tras lo que ha apuntado a su posible relación con Participa Sevilla.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

"No puedo demostrar quien ha sido, pero cuando veo a concejales saludar a todo el que entra, repartir camisetas y pasquines pues no me queda más remedio que pensar en ellos y esos ediles se sientan en la bancada de la derecha del PP", añade Pérez, tras ser preguntado por los periodistas durante un encuentro informativo.

En este marco, Pérez ha dejado claro que "no cabe duda" de que fue "organizado" y ha considerado "inaceptable" la situación vivida, a la par que ha puesto en valor la "ejemplar" actuación de la Policía para desalojarlos de la sala.

El responsable popular ha trasladado al alcalde, el socialista Juan Espadas, así como al resto de concejales del equipo de gobierno, el apoyo de su formación para que el Pleno desarrolle las medidas necesarias para que las sesiones se puedan celebrar "con normalidad, con el calor del debate, pero desde la libertad".

Además, asegura que no se alegra del tono "agresivo" de las reivindicaciones realizadas al alcalde, pese a que Espadas "no hiciera lo mismo" que el PP ahora cuando era primer edil el popular Juan Ignacio Zoido.