Casado (PP) advierte que la situación procesal de algunos diputados podría permitir formar gobierno en Cataluña

28/12/2017 - 13:26

Reconoce que los datos elecciones no son buenos, pero como partido de Estado, "antes de los intereses partidistas, están los de la Nación"

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado este jueves que los partidos "constitucionalistas" tienen que intentar formar gobierno en Cataluña e, incluso, ha advertido que la situación procesal de algunos diputados de Junts per Catalunya y de ERC podría facilitarlo.

Casado ha hecho estas declaraciones en Caravaca de la Cruz (Murcia), donde ha acudido en una visita privada con motivo del Año Jubilar 2017, acompañado por el coordinador general del PPRM, Miguel Ángel Miralles, y del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Teodoro García.

Al ser preguntado por la formación de gobierno en Cataluña y las conversaciones con Ciudadanos, Casado ha remarcado que "la buena noticia es que ha ganado las elecciones un partido constitucionalista como Ciudadanos, y la mala noticia es 1ue no sumamos con el resto de partidos constitucionalistas para formar gobierno". No obstante, ha remarcado la coincidencia del PP con la patronal catalana y con el PSOE en que "tenemos que intentarlo", ya que el partido que ha ganado las elecciones "tiene que liderar esa oportunidad de formar gobierno".

Además, ha precisado que, dada la situación procesal de algunos diputados de Junts pel Cat y de ERC, alguno de los cuales está incluso prófugo de la Justicia, fuera de España, "es probable que incluso hubiera alguna posibilidad de que se alcanzara esa formación de gobierno".

"Lo importante es que sigamos unidos", ha subrayado casado, quien ha valorado "el bloque constitucioonalista ha demostrado que anteponemos nuestros intereses partidistas a que podamos sumar para una alternativa histórica en Cataluña", que es lo que el PP "va a seguir intentando".

No obstante, ha advertido que el PP va a estar "muy vigilante a que se cumpla la Ley, y muy vigilantes a que no haya ningún desafío secesionista", porque los separatistas "ya saben a lo que conduce: a la aplicación de la Constitución, a que los jueces actúan en su independencia pero con absoluta firmeza y a que las empresas acaban saliendo de Cataluña si no hay una seguridad jurídica que les permita operar"-.

En su opinión, lo que hay que recuperar es "el crecimiento económico y la seguridad empresarial, así como la convivencia entre catalanes y la legalidad que, por desgracia en los últimos años se había perdido".

RECONOCE RESULTADO ELECCIONES HAN SIDO "MALOS"

Sobre si el PP hace alguna autocrítica sobre los resultados cosechados en las elecciones catalanas, casado ha recordado que tanto el candidato popular, Xavier García Albiol, como el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y la propia dirección en un Comité Ejecutivo han reconocido que los resultados han sido "malos".

"El PP es un partido ganador, le gusta ganar elecciones y no nos gusta cuando las perdemos, pero también somos un partido de estado, y un partido de Estado tiene que tener muy claro que, antes de sus intereses partidistas, están los intereses de la nación española", ha señalado.

En este caso, ha señalado que las medidas que el Gobierno y que el PP han ido tomando "no han sido planificadas con un rédito electoral, sino por la necesidad imperiosa que había de recuperar la legalidad en Cataluña".

Ha reconocido que el resultado "ha sido el que ha sido" y, ahora, el PP va a intentar que esta legislatura "se desarrolle en el marco de la legalidad porque, sino, ya saben las consecuencias que acaban teniendo".

Casado también se ha referido a las afirmaciones del portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, que ha descartado que su formación política tenga algo que "hacer o que decir" sobre los Presupuestos Generales del estado de 2018 hasta que el PP no cambie su actitud en Cataluña.

A este respecto, Casado ha recordado que el PP ya ha comenzado a contactar con diferentes partidos políticos para llegar a un acuerdo. En primer lugar, cree que el PSOE "tiene que plantear su posición", pero ha admitido que "no puede hacerlo hasta conocer cuál es el Proyecto de Ley de los Presupuestos". De la misma forma, ha señalado que el PP va a contar con Ciudadanos y con otros partidos que "en el pasado han apoyado las cuentas públicas".

A su juicio, para un país con buenas cifras de crecimiento es "fundamental mantenerlas" y que pueda seguir "encabezando las cifras de empleo en Europa". Por eso, imagina que "tanto el Ministerio de Hacienda como el grupo Parlamentario popular "hablaremos con todos los partidos y veremos cómo van las negociaciones".

"SEGUIR HACIENDO LA REGIÓN DE MURCIA MÁS GRANDE"

Sobre la visita a Caravaca de la Cruz, con motivo del Año Jubilar 2017, el 'popular' Pablo Casado ha resaltado "la afluencia turística que ha mostrado la cara artística y patrimonial de una ciudad", para hacer mención a la visita este miércoles del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la Basílica de la Vera Cruz.

El presidente "vino con un pan debajo del brazo", pues además de honrar las reliquias "anunció lo que el Gobierno de España quiere seguir haciendo por la Región de Murcia", lo primero, "poner fecha a un compromiso fundamental, como es la Alta Velocidad" y las infraestructuras viarias; en segundo lugar, el turismo, además de proteger la cultura y el patrimonio y la industria y el campo". "Es la Murcia que queremos para el futuro", ha apostillado.

Por su parte, Teodoro García, que ha destacado el trabajo del Gobierno regional en el Año Jubilar, ha señalado que Caravaca es muy importante por el tesoro que alberga, "hay que apoyarla cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad".

Por eso, ha continuado en un contacto con los medios, "ha disfrutado de los incentivos fiscales más importantes de su histórica gracias a una enmienda del PP presentada en el Congreso de los Diputados", un partido "de personas comprometidas con su tierra y con hechos, disponibles siempre para hacer el bien y echar una mano".

Así ha hecho mención también a la visita este miércoles de Mariano Rajoy, anunciando que la primera infraestructura del Plan de Carreteras es la ejecución, conservación y explotación del eje Norte-Sur de Murcia, "que permitirá mejorar las infraestructuras viarias de la Región".

En este sentido, Teodoro García ha resaltado que "mientras otros insultan, se quejan y presentan enmiendas sin valor, el PP se compromete con incentivos fiscales e infraestructuras reales". "Gracias al trabajo de todos, hacemos que la Región sea más grande en Madrid", ha finalizado.