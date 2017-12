El PP califica de "poco transparente" el aumento de la asignación económica a los grupos parlamentarios de IU y CHA

28/12/2017 - 13:50

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Marián Orós, ha calificado de "poco transparente" el aumento de la asignación económica a los grupos parlamentarios de Izquierda Unida (IU) y Chunta Aragonesista (CHA) "en un 50 por ciento". Ha criticado la forma en la que se ha hecho, justo después de la aprobación del techo de gasto de la Comunidad.

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa este jueves en el Palacio de la Aljafería, Orós ha relatado que este miércoles se aprobó en el pleno de las Cortes el techo de gasto de los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2018, que se eleva a 5.303 millones. La votación salió adelante con el apoyo de PSOE, Podemos y CHA; mientras que PP e IU votaron en contra y el Partido Aragonés (PAR) y Ciudadanos (Cs) optaron por la abstención.

"El pleno de ayer en el que se aprobaba el techo de gasto terminaba a las 12.30 horas, a las 13.00, es decir, media hora después, se reunían Mesa y Junta de Portavoces con un único objetivo: subir la asignación de las agrupaciones parlamentarias de CHA, que cuenta con dos diputados, y de IU, que tiene un parlamentario". Ha puntualizado que esta decisión la tomaron PSOE, Podemos, CHA e IU.

En este contexto, Orós ha insistido en "reprobar y criticar de una manera absolutamente contundente" que la primera decisión de "la izquierda que sustenta el Gobierno" de Lambán tras aprobar el techo de gasto haya sido subir la asignación que tienen las dos agrupaciones parlamentarias. Ha remarcado que esta medida no es "en absoluto" una "prioridad" para los aragoneses "ni para los que estamos en política".

Ha remarcado que esta situación produce "estupor, sonrojo y cierto cabreo", ya que demuestra "la realidad" y la forma de funcionar de "esta amalgama de grupos de izquierda que sustentan el Gobierno de Lamban". El PP votó en contra de la subida de la citada asignación por "coherencia".

GRUPOS MINORITARIOS

"En la Ponencia de Reglamento estábamos a favor de que los grupos más minoritarios tuvieran agrupaciones parlamentarias propias, siempre que no supusiera un incremento de asignación, es decir, un coste mayor para estas Cortes", ha asegurado Marián Orós. Además, ha aseverado que las "reglas del juego" de las dotaciones para cada uno de los grupos parlamentarios y agrupaciones los partidos se las dieron al principio de la legislatura.

"Creemos que cambiar las reglas del juego para dos agrupaciones concretas a medida no puede ser y, desde luego, por eso lo denunciamos; a mitad del partido cambiar las reglas del juego no es nada limpio y no es nada transparente". Ha comentado que el Mesa y Junta de Portavoces donde se tomó la decisión, la portavoz del PP, Mar Vaquero, preguntó para qué se necesitaba ese dinero para los tres diputados y ha afirmado que no le contestaron.

Ha considerado que no se está pensando "en el interés general de los aragoneses" si media hora después de aprobar un techo de gasto "absolutamente injusto y que sangra a los aragoneses porque mantiene la peor carga impositiva de todas las Comunidad autónomas" se toma esta medida de subir la asignación a "dos agrupaciones parlamentarias".

Ha agregado que el política no hay casualidades y se ha preguntado si esta medida se encuentra "en el paquete de negociación" del techo de gasto y de los presupuestos de Aragón para 2018.