El PP presenta una emienda de 600.000 ? para que los menores de hasta 8 años usen gratis el transporte público

28/12/2017 - 13:59

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento deZaragoza, Sebastián Contín, ha mostrado su preocupación por la lentitud para poner en marcha la ampliación de la gratuidad del transporte público a menores de hasta 8 años, por lo que ha elaborado una enmienda con 600.000 euros.

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

Contín ha recordado que "después de haberse negado durante años a establecer esta propuesta del Partido Popular con pretextos peregrinos, ZeC se comprometió por fin a implantarla en septiembre pasado, y a menos de una semana para que termine el año seguimos sin noticias al respecto".

Por ese motivo, los populares han registrado una enmienda a lospresupuestos municipales para el año que viene con el fin de garantizar la financiación necesaria que tendría la medida.

En total, serían más de 600.000 euros para "terminar con una situación injusta que obliga a pagar el bus y el tranvía como un adulto a quien tiene 4, 5, 6 o 7 años, algo que ya no sucede en casi ninguna de las grandes ciudades de España. De hecho, en Zaragoza un usuario paga un solo billete si coge el tranvía con su mascota,pero ese mismo usuario paga 2 billetes si lo coge con su niño de 6 años".

Sebastián Contín ha explicado que "nos alegramos cuando Santistevehizo suya nuestra reivindicación, pero han pasado los meses y aquel anuncio sigue en el limbo". En este sentido, ha advertido de que "ni siquiera conocemos los informes sobre el coste que tendría la medida, a pesar de haberlos solicitado en reiteradas ocasiones".

El edil del PP ha añadido que "esta iniciativa no debería demorarse ni un minuto más. Zaragoza no fomenta el transporte público desde la infancia. No educa en los beneficios que tiene. En los últimos años las medidas de fomento del transporte público han fracasado, el sistema de Zaragoza está mal planteado y es equivocado", ha considerado.

"No puede ser que a una familia de 2 hijos le salga más barato circular en su vehículo que en el transporte público. No tiene un solo incentivo para dejar el coche en casa. Nuestra propuesta combina política social, apoyo a las familias, fomento del transporte y política medioambiental: estamos convencidos de que contribuirá a aumentar el uso del transporte público y a avanzar en una ciudad más limpia y sostenible", ha comparado.