PP presenta una "enmienda a la totalidad" con un presupuesto alternativo al Espadas y tiende la mano a negociar

28/12/2017 - 14:22

Con dos millones más, las cuentas de PP se centran en el refuerzo social, la sostenibilidad, el patrimonio, los colegios y la dinamización económica

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha presentado este jueves un presupuesto municipal "alternativo" al del equipo de gobierno de Juan Espadas y que supone "una enmienda a la totalidad" a las cuentas socialistas para 2018, al tiempo que ha tendido la mano a Espadas para negociar tras asegurar que "el PP quiere estar en el acuerdo de presupuestos".

En un encuentro informativo, acompañado de la práctica totalidad de los ediles del PP, Pérez ha puesto en valor que es "la primera vez" que se hace un presupuesto alternativo "sin apoyo técnico del cuerpo de funcionarios", lo que demuestra la "capacidad del PP para construir un presupuesto solvente hacia un futuro de progreso, movimiento y prosperidad". Además, estas cuentas estarían elaboradas "por si el 1 de enero tuviera que acceder" y ponerse en marcha.

Sin embargo, insiste en su actitud "negociadora" y señala que su apoyo podría conseguirse si las cuentas de Espadas siguen la "filosofía" de las que plantea el PP, "sin endeudamiento y con el compromiso de abandono de los cargos por parte de los delegados que no cumplan con la ejecución del presupuesto". Con 822 millones de presupuesto, dos más que el actual, las cuentas del PP apuestan por la innovación y la digitalización, el refuerzo social, las medidas para conseguir una ciudad habitable, la puesta en valor del patrimonio, la mejora de los colegios y su climatización, la consolidación y crecimiento demográfico, la eliminación de barreras arquitectónicas y el desarrollo de un plan de dinamización económica.

"El presupuesto de 2018 es responsabilidad de Espadas y depende de él, no del PP, y si no hay medidas de futuro, el PP no lo apoyará", recalca, considerando que las cuentas presentadas por los populares son "un modelo coherente y alternativo, porque no vamos a entrar en el mercadeo de enmiendas". "La soberbia con mayoría absoluta es un error, pero con minoría es un suicidio", advierte, agregando que no se bloquearía la ciudad si no hubiera presupuesto nuevo porque se prorrogaría el existente, pudiendo realizar modificaciones presupuestarias para atender iniciativas como la Bienal de Flamenco.

Afirma que el PP ha elaborado sus cuentas ante la "continua marginación" a la que se ve sometido y la "incapacidad negociadora de Espadas, que no crea confianza ni estabilidad ni ofrece respuesta a los retos de Sevilla al ser unas cuentas continuistas". A esto, suma la "inejecución sistemática" del presupuesto, con "un 49 por ciento de la inversión sin ejecutar en 2016 y un 90 por ciento sin realizar a 31 de octubre"; así como los "incumplimientos de compromisos" con los partidos, ante lo que se pregunta "de qué sirve que un partido pacte con el PSOE si después no cumple ni el diez por ciento de lo comprometido".

EL METRO, CLIMATIZACIÓN DE COLEGIOS Y AYUDAS A EMPRESAS Y PADRES

En este marco, Pérez ha detallado las cuentas presentadas por el PP con unos ingresos que renuncian a un endeudamiento de 30 millones, lo que considera "una barbaridad teniendo en cuenta que aún no han dispuesto los 18 pedidos este año"; insisten en la actualización de la Participación de los Tributos de la Comunidad (Patrica), por 14 millones, y recogen el uso de la antigua comisaría de Policía Nacional de la Gavidia, fijando una venta por diez millones o un canon por su utilización.

En cuanto a los gastos, el PP plantea 4,5 millones para modernización de la ciudad, con una herramienta de gestión de la plantilla municipal, la digitalización de la Administración, una nueva aplicación integral para los servicios económicos y la digitalización del sector productivo; así como casi 5,6 millones para la dinamización económica, con ayudas a la actividad empresarial, el apoyo al emprendimiento y al empresariado joven, ayudas al comercio, un plan de actuaciones en mercados y mejoras en polígonos industriales.

También, recoge 7,7 millones para impulsar una ciudad sostenible, con más zonas verdes y sombra, la homogenización de los comercios del centro y para la red de metro; 3,1 millones para avanzar en la ciudad accesible, eliminación de barreras arquitectónicas, un plan de accesibilidad del transporte público, acompañamiento ciudadano y juegos infantiles accesibles; además de cuatro millones para la consolidación y crecimiento demográfico, con ayudas de 500 euros por nacimiento o adopción, un plan de ayudas para material escolar y otro para la maternidad, además de una campaña de empadronamiento.

El plan para la actuación en colegios cuenta con más de 14 millones de euros, de los que 8,3 irían a su climatización; un total de 72,5 millones en refuerzo social, con una apuesta por los grandes programas de bienestar social y un refuerzo de los planes integrales de las barriadas que necesitan una especial actuación, y otros diez millones para recuperación y puesta en valor de edificios municipales y para colaborar con la conservación de patrimonio artístico privado, un ámbito en el que también se reclamará a otras Administraciones públicas la conservación de su patrimonio en la ciudad.