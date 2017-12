Bonig (PP) cree "inaudito" no emitir todos en À Punt y critica el "sectarismo brutal de 'TeleOltra'

28/12/2017 - 14:33

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha tildado de "inaudito", de "falta de libertad" y de "sectarismo brutal" que "alguien divino" haya decidido que la nueva radiotelevisión pública valenciana, À Punt, que ha denominado irónicamente como 'TeleOltra', renuncie a emitir "manifestaciones taurinas".

ALICANTE, 28 (EUROPA PRESS)

"Con estupefacción hemos podido leer que À Punt, Teleoltra --en referencia a la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra--, no va a emitir toros; porque no sé quién ha decidido que los toros, las distintas manifestaciones taurinas, no son fiestas populares y tradicionales de la Comunitat Valenciana", ha manifestado este jueves en referencia a las declaraciones de la directora de À Punt, Empar Marco, n una entrevista en 'El Mundo' en las que aseguraba que se emitirán fiestas y tradiciones pero "no habrá toros".

En declaraciones a los medios en Elche (Alicante), donde ha presentado el Plan de Cercanías del Ministerio de Fomento, Bonig se ha postulado como "taurina" y ha asegurado que han surgido críticas al respecto desde Dénia --donde se celebran 'Bous a la mar'-- y Segorbe --Entrada de toros--, fiestas que, según ha recordado, son de interés turístico internacional y autonómico.

"Empezaron adoctrinando a nuestros hijos, y van a empezar censurando todo, absolutamente todo", ha lamentado y ha defendido que "sobre todo la libertad, sobre si la gente va o no" a las diferentes manifestaciones taurinas como "manifestación cultural de nuestra Comunitat es evidente, bien sea en corridas de toros, Bous al carrer, Bous a la mar o la Entrada de caballos y toros".

Isabel Bonig ha considerado "inaudito, de una falta de libertad y de un sectarismo brutal que la televisión que vamos a pagar entre todos los valencianos, y que nos cuesta este año la friolera de 55 millones de euros, solo sea 'Teleoltra' para enchufar a los suyos y encima alguien divino decide que se dan las fiestas populares y tradicionales, donde no entran las fiestas taurinas".

"LO SIGUIENTE QUÉ VA A SER, ¿PROHIBIR EL MISTERI D'ELX?"

Ante ello, la presidenta de los 'populares' valencianos se ha cuestionado: "Lo siguiente qué va a ser, ¿prohibir el Misteri d'Elx porque es religioso?".

"Ya hemos visto en religión lo que están haciendo; ya hemos visto lo que están haciendo en adoctrinamiento; ya hemos visto lo que están haciendo en la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación o la lengua vehicular en la que quieren a sus hijos; se empieza por estas cosas y ya se sabe cómo se acaba", ha sostenido y ha advertido de que "El PP va a estar muy expectante a esta cuestión".