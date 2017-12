De la Torre, a Díaz: "el metro al Civil no es útil, ni rentable ni lo quiere la gente"

28/12/2017 - 14:45

El alcalde, "sorprendido y escandalizado por la indiferencia" de la Junta respecto al suburbano

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este jueves, respondiendo a las palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que el metro al Civil "no es útil, ni rentable ni lo quiere la gente".

De la Torre ha recordado que en septiembre de 2013, tras una reunión que tuvo con Díaz, ésta estableció que para que se llevara a cabo la obra tenía que ser "útil, rentable y tenía que responder a las necesidades de los ciudadanos".

Así pues, ha explicado, "ni es útil, porque rompe el esquema de la salida que haría desde bajo tierra hacia la zona del Civil; crea problemas a la Empresa Municipal de Transporte (EMT), ya funcionando en la zona; rentable puede serlo para los socios privados, que han pasado de tener un TIR del siete por ciento al diez por ciento con esa modificación de contrato que han hecho".

Además, según De la Torre, no ha habido consenso vecinal: "nosotros lo hemos intentado, por cierto, pero yo no he visto en esas reuniones al consejero, ni al alto cargo de la Consejería, ni a la presidenta", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que "no es prioritario llevar el metro al Civil porque sería incumplir lo que dijo la presidenta; porque tiene rechazo vecinal; y porque crea un problema gravísimo al transporte público de la zona".

De este modo, ha informado de que lo que "hemos aconsejado a la Junta" es que "en vez de querer gastarse más de 40 millones de euros en algo que no tiene las condiciones adecuadas", podría "prolongar la línea que está ahora en obra del último tramo de la Alameda hasta lo más cerca posible, al menos, de la plaza de la Marina, ya que hasta la plaza del general Torrijos es lo que estaba conveniado en el año 2003", ha recordado.

En este sentido, De la Torre, en declaraciones a los periodistas, ha apostillado que "con las frases que dijo la presidenta aquí --en el Ayuntamiento-- en 2013 no se debe realizar". "Yo no me estoy enfrentando ni confrontando con la Junta, sino que me parece oportuno recordar lo que se acordó", ha dicho.

El regidor, refiriéndose a las declaraciones de Susana Díaz, ha explicado que "confrontar, en absoluto", al tiempo que ha añadido que lo que ha hecho es "recordar las cosas que la Junta no hace y hacemos nosotros, si eso es confrontar... pues creo que no", ha sentenciado.

"Estamos colaborando, estamos supliendo la falta de acción de la Junta y estamos impulsando lo que la Junta no impulsa", ha dicho. Por ello, ha lanzado un mensaje a Díaz cuestionándole "por qué no se preocupa de que las obras del metro tengan otro ritmo y vayan a otra velocidad".

Asimismo, ha apuntado que "el tramo de Vialia al Guadalmedina, que es el tramo penúltimo, está parado. El tramo último está en acción, pero sin el penúltimo no sirve de nada, tiene que moverse", ha insistido, criticando que "mientras tanto la ciudad está empantanada".

"Esa zona es un paréntesis en la brillantez de la ciudad", por tratarse de una zona "sucia, incómoda, con el pavimento mal conservado, con un conflicto de tráfico tremendo y que lleva más de tres años absolutamente parado. Eso no es tolerable", ha apostillado.

De la Torre se ha mostrado "sorprendido y escandalizado por la indiferencia" con la que la Junta de Andalucía ha visto cómo una obra como la del metro "se eterniza durante años, perjudica gravemente a comercios que han cerrado y a la ciudad en una zona que está muy afectada".

"Lo que me gustaría escuchar a la presidenta de la Junta es que las obras del tramo penúltimo comienzan, para que eso se termine pronto", ha sostenido el alcalde de Málaga.

NUEVO CONVENIO

En este sentido, el alcalde ha apuntado que la presidenta de la Junta tiene que "recordar que el protocolo lo primero que decía es que hay que hacer un nuevo convenio que sustituyera el de 2003 para poder avanzar y que hablara de un montón de cosas".

Entre ellas, ha detallado, se hablaría "de cómo se iban a hacer los compromisos para que hubiera los menores cambios posibles con el convenio de 2003, porque el cambio de contrato que hicieron con la empresa concesionaria del metro es tan fuerte que el propio Consejo Consultivo le llamó la atención a la Junta sobre esos cambios".

De la Torre también ha declarado que "el convenio de 2003 preveía la coordinación de estas obras y del personal que pudiera estar trabajando en la EMT y del personal que fuera a trabajar en el metro". Pero, el transporte público, "que trabaja muy bien, han visto que no se está cumpliendo con lo que se había acordado". Todo ello "se hablo en su día y la Junta se ha olvidado absolutamente", ha asegurado.

Por ello, ha establecido que Susana Díaz debería de ser "coherente con lo que dijo en septiembre de 2013". "Si yo fuera responsable de la Junta, tendría otras prioridades. Yo estaría tratando de que ese tema se resolviera, y no solo por el costo que tiene para las arcas autonómicas cada retraso de un año garantizando esa rentabilidad tan alta de los socios privados de la empresa concesionaria del metro", ha manifestado.

LIMASA

Por otra parte, De la Torre ha sido cuestionado por los periodistas este jueves sobre Limasa y posibles contrataciones por cambios en las vacaciones de los trabajadores. Así, se ha limitado a indicar que su "deseo es que la actual Limasa funcione lo mejor posible".

En este sentido, ha destacado también que "pueda tener los medios necesarios para 'renting' de maquinaria y para poder poner en marcha el servicio de recogida puerta a puerta en las zonas de restauración del centro para que la ciudad este lo mejor posible".

AUDITORIO PUERTO

En otra línea, el alcalde ha anunciado que se reunirá durante los primeros días de 2018 con el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, tras el interés que mostrado recientemente por éste en mantener una reunión.

En dicha reunión, ha explicado, podría hablarse de la desafectación del uso portuario del auditorio, recordando que si se remontan a un convenio firmado en 2004 "la literalidad del convenio es puesta a disposición del Ayuntamiento de un terreno de más de 30.000 metros cuadrados para el auditorio en la plataforma de San Andrés", ha explicado.

"Esa puesta a disposición es muy clara, no supone otra interpretación mas que desafectar el uso portuario que es lo que estaba previsto", ha dicho el regidor.

Un par de años después, ha recordado, "la ministra de Fomento de entonces planteó que lo entregaba al Ministerio como si fuera del Ministerio y no del Puerto y le puso un valor, lo que complicó mucho la vida al concurso del proyecto del auditorio", ha asegurado.

"La desafectación del uso portuario no cuesta nada y por tanto el Puerto se encontraba con un terreno que según el acuerdo debería entregarnos y nosotros o hubiésemos cobrado nada por entregarlo a su vez al Consorcio para hacer el auditorio", ha establecido De la Torre.

Así, ha apuntado que "vamos a ver legalmente cuál es el marco en el que se puede mover el Puerto y estaremos dispuestos a oír argumentos si los hay desde el punto de vista legal". Así pues, ha apostillado que "desde el punto de vista del acuerdo político, acuerdo que tiene un calado profundo, no debiéramos tener que pagar nada".

"Vamos a ver si hay otras circunstancias legales que a lo mejor en aquel momento el Puerto no supo valorar o tener en cuenta y que ahora surgen a la vista de la situación actual", ha concluido.