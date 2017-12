Ferri (Compromís): "El PP no quiere participar sino bloquear la reforma de la ley electoral valenciana"

28/12/2017 - 14:53

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha afirmado que "el Partido Popular está escondiendo sus intenciones verdaderas, porque lo que realmente quiere es bloquear cualquier reforma de la ley electoral valenciana".

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

"No quiere rebajar la barrera electoral del 5% porque está en contra de la pluralidad. No quiere mejorar el equilibrio de género porque está en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Y no quiere listas desbloqueadas porque prefiere la vieja política donde los partidos tienen más poder que la ciudadanía", ha acusado el representante de la coalición.

Ferri ha respondido de esta forma al secretario general del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Luis Santamaría, quien ha denunciado la actitud del Consell "tripartito" --integrado por PSPV y Compromís y apoyado por Podemos-- al "excluir" y "hurtar la posibilidad" al PP de negociar la reforma de la ley electoral valenciana.

Al respecto, el síndic de Compromís ha manifestado: "No sabemos si hoy el señor Santamaría ha querido gastar una inocentada con su rueda de prensa, pero se tiene que tener imaginación o ganas de mentir para acusar de falta de participación en la elaboración de la nueva ley electoral valenciana".

"La comisión de estudio --ha proseguido-- trabajó durante más de un año, con decenas de comparecencias propuestas por todos los grupos parlamentarios. Se aprobó un dictamen con los posicionamientos de cada grupo por unanimidad, y en estos momentos estamos elaborando un borrador de proposición de ley que recoge los puntos en común de ese dictamen".

"Desde Compromís queremos ser muy claros. El PP ha participado, participa y participará del debate. Tendrá acceso a la proposición e incluso la posibilidad de sumarse. Y una vez presentada, tendrá la oportunidad de presentar enmiendas y participar en el proceso de debate y deliberación. Y esperamos poder llegar a acuerdos. El problema es que el PP no quiere participar, quiere tener la capacidad de bloquear cualquier reforma, y esto no lo podemos aceptar".

Fran Ferri ha agregado que el Estatuto marca una mayoría reforzada de dos tercios para aprobar una ley electoral. "Y si finalmente se consigue representará a una amplísima mayoría de los valencianos y valencianas. Estamos convencidos de que los y las simpatizantes del PP también quieren un sistema electoral más justo y representativo", ha concluido el diputado.