Rechazadas sin debatir dos mociones de Ganemos sobre el incendio del MAS

28/12/2017 - 15:03

El PP logra aprobar de forma definitiva, con el apoyo de David González, ex de Cs, la modificación de la Ordenanza del impuesto de plusvalía

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno de Santander ha rechazado sin debatir dos mociones de Ganemos Santander Sí Puede para crear un comité de investigación sobre el incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS) y para reprobar, en relación a este suceso, a la edil de Cultura, Miriam Díaz (PP).

En esta sesión, el equipo de Gobierno (PP) sí ha logrado aprobar de forma definitiva, gracias al apoyo del edil no adscrito David González, ex de Ciudadanos, la modificación de la Ordenanza del impuesto de plusvalía tras las sentencias que dieron la razón a un vecino que protestaba contra uno de los requisitos para beneficiarse de una bonificación del gravamen. El resto de la oposición ha votado en contra.

RECHAZADAS SIN DEBATIR LAS OCHO MOCIONES DE GANEMOS

El Pleno de este jueves ha durado poco más de dos horas, en las que la edil de Ganemos, Tatiana Yañez Barnuevo, ha visto rechazadas las ocho mociones que había presentado, de las cuales ya habían sido llevadas a plenos anteriores la mayoría de ellas, pero no las relativas al incendio del MAS, ocurrido en la madrugada del pasado 20 de noviembre, que eran nuevas.

Esto, sin embargo, no ha hecho que el resto de grupos y ediles hayan entrado a debatirlas y solo se han votado.

Concretamente, la dirigida a reprobar las acciones de la concejal de Cultura, "tanto por su negligente actuación" en la protección del patrimonio cultural de la ciudad como "por no asumir la responsabilidad política tras el incendio", ha sido rechazada con solo un voto a favor, el de la propia Yañez-Barnuevo, mientras que el PP y González han dicho 'no' y PRC y PSOE se han abstenido.

En el momento de la votación, no se encontraban en el salón de plenos varios ediles de la oposición, como el del grupo mixto-IU, Miguel Saro, o los no adscritos Cora Vielva, ex de Ciudadanos, y Antonio Mantecón, ex de Ganemos Santander Sí Puede.

Y es que varias de las mociones han sido leídas en ausencia de gran parte de los miembros de la Corporación, que han salido de la Sala cuando ha comenzado a leerlas dado que había varias que ya habían sido llevadas a Pleno y rechazadas en múltiples ocasiones.

Este es el caso de las dirigidas a reprobar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por la "falta de respeto" a las víctimas del accidente del Alvia de Santiago de Compostela; al concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, por su actuación en el derrumbe de la calle del Sol del pasado verano o la que, en relación con este suceso, pide la creación de un comité de investigación, o al jefe de Cultura del Ayuntamiento, Enrique Álvarez, por unas declaraciones "islamofóbicas".

'NO' AL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INCENDIO DEL MAS

La otra moción sobre el MAS, la que pedía "crear un comité de investigación que haga las pertinentes averiguaciones en los hechos relacionados con el incendio", no ha salido adelante, ya que solo Saro (IU) y Vielva (no adscrita) --además de la propia Yañez-Barnuevo-- han dado su 'sí' a la iniciativa.

Y ello después de que se aceptase una enmienda de IU para que en el comité estén representados no solo los representantes de los distintos grupos municipales sino también los concejales no adscritos.

En el Pleno, Yañez-Barnuevo también ha visto rechazada, con el 'no' del PP y González, la abstención de PRC y PSOE y la abstención del resto de ediles de la oposición, la moción en la que pedía que el Ayuntamiento ejecutara ya la reconstrucción del edificio que se derrumbó el pasado verano en la calle del Sol y para que el Ayuntamiento asuma el coste y después se lo reclame al edil de Urbanismo y a la empresa promotora de la actuación.

EQUIPARACIÓN SALARIAL DE BENEMÉRITA Y POLICÍA NACIONAL

A diferencia del resultado de las mociones de Ganemos, sí ha quedado aprobada en el Pleno una consensuada por toda la Corporación, a excepción de Mantecón, para pedir que en los próximos ejercicios presupuestarios se equiparen salarialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con los Cuerpos policiales autonómicos y locales.

Mantecón se ha abstenido al considerar que, en el contexto actual de España, el incremento salarial que habría que realizar para conseguir la equiparación en el horizonte temporal que se plantea, el año 2020, es "inasumible". Así, ha asegurado que "con otros plazos" u otra mejora salarial si hubiera apoyado la iniciativa.

ADELANTE AL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL COMERCIO

En el Pleno de este jueves también ha quedado aprobado de forma definitiva el reglamento del Consejo Municipal del Comercio pese al rechazo de la gran mayoría de la oposición.

Así, solo han respaldado este reglamento el PP y los concejales no adscritos ex de Ciudadanos Cora Vielva y David González ya que el resto de grupos y ediles de la oposición han dicho 'no' al considerar que "no es adecuado", "no cumple las expectativas" y "no es ni de lejos un buen reglamento".

Esto ha sido al contrario de lo que ha defendido el edil de Comercio, Ramón Saiz Bustillo, que lo ha definido como un "gran reglamento", "el mejor" de los consejos de comercio que hay en Cantabria, y un texto "eminentemente resolutivo".

MUPAC

En la sesión de este jueves también se ha aprobado, con el voto a favor de PP, PRC y PSOE y la abstención del resto, la aprobación definitiva de la concreción de equipamiento en relación a la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en la parcela junto al Palacio de Festivales.

La concreción de equipamiento, tramitada a petición de la Administración regional, establece el ámbito en el que se desarrollará la actuación, los usos previstos y los principales parámetros a los que deberá ajustarse la edificación; dando así cabida al proyecto museístico planteado.

Además, se ha dado el visto bueno a un trámite administrativo relacionado con la rehabilitación de la sede del Club de Regatas y la aprobación definitiva de condiciones específicas de ordenación en relación con los nuevos espacios deportivos del colegio San Agustín.

PLUSVALÍA

Uno de los temas que más debate ha generado ha sido el de la modificación de la Ordenanza que regula la plusvalía, llamado formalmente impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

En este punto, se ha reproducido el resultado de la votación que los miembros de la Corporación ya dieron en el Pleno del pasado 26 de octubre, cuando se abordó la aprobación provisional de esta modificación: 'sí' el PP y González y 'no' el resto.

Esta modificación se ha aprobado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) diera la razón a un vecino --abogado de profesión-- que interpuso demanda al no poder acogerse a dicha bonificación por el requisito de convivencia de dos años de la anterior normativa.

En la modificación de la Ordenanza ya no aparece este requisito para poder acceder a la bonificación en este impuesto. Podrán beneficiarse de una bonificación del 90% al cónyuge del fallecido y los ascendientes o descendientes cuyos ingresos no superen 1,5 veces el IPREM, siempre que la vivienda heredada fuera la residencia habitual.

La oposición, que ha vinculado la modificación a los "rapapolvos jurídicos", ha justificado su voto en contra de la misma porque --dice-- sigue siendo "injusta" y también al considerar que la limitación de ingresos que se establece hace que "casi nadie" pueda beneficiarse de la modificación.

Además, respecto a esta misma modificación de la Ordenanza, el Pleno ha aceptado retirar el requisito que establecía que para poder beneficiarse de la bonificación el causante no podía ostentar otros derechos distintos de la vivienda habitual, algo solicitado por el mismo vecino que acudió a la Justicia en relación con el otro requisito.