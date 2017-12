El PP avisa de que Salteras también carece de pediatra al no ser cubiertas las vacaciones del profesional

28/12/2017 - 16:44

Después de denunciar este pasado miércoles que el municipio de Huévar del Aljarafe carece estos días del pediatra asignado a la localidad al no cubrir la Junta de Andalucía las vacaciones navideñas del profesional, el PP de Sevilla ha alertado este jueves de que la situación es la misma en el caso de Salteras.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo popular del Ayuntamiento de Salteras, Manuel Ruiz, ha asegurado que "desde el pasado 26 de diciembre hasta el 8 de enero, los niños de Salteras han vuelto a quedarse sin pediatra, porque la Junta de Andalucía ha tomado como norma no cubrir las vacantes del pediatra".

"No podemos consentir esta situación por más que Susana Díaz pretenda dar como normal que no se cubran las vacantes médicas en nuestro pueblo, puesto que no se trata sólo de la incomodidad que supone no poder ser atendido por un pediatra, sino por el riesgo que está suponiendo para los niños que necesitan asistencia", dice el portavoz popular.

"Y es que en estos momentos, los niños de Salteras sólo pueden ser atendidos por el médico de familia si es por una urgencia, con el peligro de contagio que supone el compartir los espacios con los pacientes adultos que esperan su cita". "Incluso ha habido una familia con un bebé de siete meses que, lógicamente, se han visto obligados a tener que irse a un pediatra privado para ser atendidos y no estar esperando en una sala con personas enfermas hasta que el médico de familia pudiera atenderle", avisa el portavoz del PP.

Así, ha criticado que el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía no cubra las vacaciones del pediatra del municipio, reclamándole que "cubra de manera inmediata la vacante del pediatra en el municipio para que las familias de Salteras puedan tener garantizada una asistencia pediátrica de calidad".