Gamarra y Arlauckas visitan a los más de 450 participantes del Torneo Canteras Logroño de Mini Basket

28/12/2017 - 17:19

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra y el concejal de Alcaldía, Deportes y jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, han ejercido de anfitriones en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Lobete con el exbaloncestista profesional, Joe Arlauckas, exjugador de entre otros equipos, Real Madrid y Baskonia en los años 90. Juntos han visitado a los más de 450 chavales participantes del Torneo Canteras de Mini-Basket de Logroño.

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

La primer edil del consistorio logroñés ha agradecido la presencia del norteamericano "como reflejo donde tomen inspiración nuestros jóvenes deportistas dado el carácter luchador y de entrega sobre la cancha" que siempre han caracterizado al de Rochester, junto además a su enorme simpatía y buen humor, a la altura de su talla 2,06 metros, del que también hace gala en su otra faceta actual como comentarista de partidos de Baloncesto.

Gamarra también ha querido destacar el carácter solidario de este evento ya que por cada canasta que se consiga en cada partido, la Fundación del Baloncesto Riojano y las instituciones donarán 1 euro, con lo que se pretende que todos los jugadores y jugadoras sean parte activa de la solidaridad en estas fechas tan señaladas. Toda la recaudación será íntegramente donada a FUNDEO (Fundación Enrique de Ossó) y el dinero conseguido irá a parar al programa de 'Mejora del rendimiento escolar de niños y niñas en Cuba'.

Dicho proyecto pretende mejorar el nivel de escolarización y educación de niños y niñas y apoyar el trabajo de educadores a través de encuentros formativos y de intercambio de experiencias. En la zona de realización del proyecto los niños y niñas en edad escolar muy a menudo no logran tener una formación adecuada debido a varias razones. Los padres no pueden pagar ningún tipo de refuerzo escolar porque la economía familiar no lo permite, y esto para los niños significa un retraso en su educación. El programa de refuerzo escolar quiere apoyarles para que logren una mejor educación, desarrollen confianza en sí mismos y que sientan que con compromiso y esfuerzo pueden lograr resultados.

El Torneo Canteras Logroño de Mini-Basket nació en el año 2014 con el motivo del nombramiento de Logroño como Ciudad Europea del Deporte y este 2017 por cuarto año consecutivo se lleva a cabo, repitiéndose la fórmula de la edición anterior de aprovechar el descanso vacacional de la Navidad para celebrarlo.

Más de 450 niños y niñas en categoría infantil y cadete se van a dar cita a partir de hoy y hasta el próximo viernes 29 en las instalaciones en un centro neurálgico de nuestro deporte como es el CDM Lobete para disfrutar de lo que más les gusta, la práctica del baloncesto y en el que participan los clubes de Logroño que disponen de equipos escolares en categoría mini-basket, infantil o cadete y que son un total de nueve: CB Clavijo, CD Promete, CB San Ignacio, Rey Pastor, AD Loyola, Sotillo, Maristas, Baby Basket Rioja y Logrobasket Club.

Un torneo que facilita a los escolares logroñeses seguir practicando su deporte favorito en las vacaciones navideñas, gracias a la organización de la Federación Riojana de Baloncesto junto con su Fundación y en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de la Rioja, y la ayuda de otros socios colaboradores. Las citas para este Torneo Canteras de Logroño Solidario son 27, 28 y 29 de diciembre en horario ininterrumpido de 9:00 a 14:00 horas. El miércoles 27 se ha disputado la categoría infantil tanto masculina como femenina, el jueves 28 será el turno de la categoría minibasket masculina y femenina y el viernes 29 de diciembre el turno es para los más mayores, disputando sus encuentros los equipos cadetes tanto masculinos como femeninos.

Informar que todos los participantes van a recibir un obsequio por participar y que la cantera ganadora de cada categoría recibirá un trofeo conmemorativo exclusivo, en unas mañanas de Navidad que se vuelven a llenar de baloncesto un año más para el deleite de los participantes en las canteras logroñesas, sus familiares y los aficionados en general.