El Ayuntamiento de Camas distingue al cineasta Alberto Rodríguez, a una pediatra y al exedil Antonio Herranz

28/12/2017 - 17:17

El Ayuntamiento de Camas (Sevilla), gobernado por Rafael Recio (PSOE), ha distinguido como "vecinos honorarios" a Fernando del Castillo Avedillo por su aportación a la medicina; Jesús Campos Manzano por su aportación a la ciencia; Ana Martínez Rubio, a título póstumo, por su aportación a la pediatría; al cineasta Alberto Rodríguez Librero por su aportación a la cultura y al exdiputado provincial y durante muchos años concejal socialista del municipio Antonio Herranz, por su trayectoria profesional y política.

CAMAS (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La entrega de las distinciones fue celebrada este pasado miércoles por la tarde en el Ayuntamiento de Camas, en un acto encabezado por el alcalde, Rafael Recio, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez.

Los miembros de la Corporación camera, en ese sentido, han distinguido como vecinos honorarios a Fernando del Castillo Avedillo, por su aportación a la medicina; Jesús Campos Manzano por su aportación a la ciencia; Ana Martínez Rubio, a título póstumo, por su aportación a la pediatría; a Alberto Rodríguez Librero, por su aportación a la cultura y al socialista Antonio Herranz por su trayectoria tanto profesional como política.

Además, se expondrá la rotulación de la rotonda norte como concejal Alberto Jiménez-Becerril y procuradora Ascención García Ortiz; la designación de una avenida del Plan Parcial 4 con el nombre de avenida de las 17 Rosas; y el cambio de nomenclatura de la hasta ahora calle Triana, como Abuelo Juan José.

Con motivo de estas distinciones, el presidente de la Diputación ha recordado que "en aquellas corporaciones locales donde lo que importa es el pueblo por encima de los partidos, los que terminan ganando siempre son los vecinos y vecinas del lugar", felicitando a todos los galardonados, especialmente al socialista Antonio Herranz, "compañero de los de verdad y 'Séneca' de la existencia y el trato cercano".

