León (Podemos): "La prórroga vale para justificar disfunciones de gestión y no haber querido el acuerdo con Podemos"

28/12/2017 - 18:05

El portavoz de Podemos Asturies en la Junta General, Emilio León, ha afirmado que "desgraciadamente" el Gobierno asturiano asume la prórroga presupuestaria, algo que para León va a servir al Ejecutivo para justificar "disfunciones en la gestión que no son nuevas" y el no haber querido llegar a un acuerdo con Podemos. "Mucho nos tenemos que si este año los Reyes Magos dejan algún regalo sin dar, el Gobierno va a echar la culpa a la prórroga y a Podemos", ha señalado irónicamente.

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

A través de una declaraciones difundidas por la formación morada, el portavoz de Podemos ha opinado sobre la situación política que vive Asturias, después de que la Junta General decidiera devolver el proyecto de presupuestos para 2018 al Gobierno debido a la falta de apoyos al Ejecutivo socialista en la Junta General --las cuentas solo fueron respaldadas por los cinco diputados de IU-IX--.

En ese sentido, León ha hecho referencia al informe de la Sindicatura de Cuentas que "revela irregularidades en la gestión del Gobierno". "Un Gobierno que no justifica y presenta facturas por un valor de 104 millones de euros, a cualquier ciudadano no se le escapa que él no puede hacer esto", ha afirmado.

Por eso, ha sentenciado que "no puede ser" que un gobierno no "dea ejemplo" y no justifique frente a un ente fiscalizador, como la Sindicatura de Cuentas, la gestión que hace de la prórroga presupuestaría. "Una prórroga a la que desgraciadamente parece que el Gobierno se va acoger para justificar disfunciones en la gestión que no son nuevas, porque este año con presupuestos las ha habido de todas formas, y de otra forma justificar no haber querido llegar a un acuerdo con Podemos", ha indicado.

PROYECTU ASTURIES

Emilio León ha realizado estas declaraciones en Pravia en el acto de entrega del premio de 1000 euros a la asociación Asociación Cinco Villas Territorial de Asturias pro-integración de personas con discapacidad intelectual (Ascivitas), correspondiente con la línea '12 lluches' de Proyectu Asturies. "Una asociación premiada por su trayectoria y por lo que aporta a la sociedad, especialmente del mundo rural, generalmente abandonado", ha indicado León

La iniciativa se financia con el 100% del excedente salarial de las diputadas y diputados de Podemos Asturies, que tienen un límite salarial equivalente a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional de 2015 (1.950 euros mensuales). En ese sentido, León ha recordado que al final de la legislatura Proyectu Asturies habrá canalizado un cuarto de millón de euros "salido de las asignaciones públicas de los cargos públicos de Podemos".