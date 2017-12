El Ayuntamiento aprueba el pago de casi 200.000 euros de facturas a proveedores en reconocimientos de crédito

28/12/2017 - 18:16

El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este jueves en sesión ordinaria diferentes pagos de facturas a proveedores por un importe total superior a los 230.000 euros mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento "legal", según ha indicado el teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón (PP), que ha sido criticado por los grupos de la oposición, quienes han señalado que los expediente cuenta con indicaciones de la intervención en las que se apunta una "ineficacia y una gestión inadecuada".

En una nota, Castellón ha defendido la tramitación "excepcional" de nueve expedientes "frente a los 2.902 expedientes diligenciados por Hacienda" lo que supone "el 0,3 por ciento del presupuesto municipal" mientras que, por su parte, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Juan Carlos Pérez Navas, ha calificado el último pleno ordinario del año como "el de la escoba, el pleno del caos en el que el PP está sumergido y en el que quiere sumergir a esta ciudad, y el pleno del desastre, de la descoordinación y de la desgana del equipo de gobierno".

El edil popular ha justificado los reconocimientos extrajudiciales de crédito elevados a pleno en el "compromiso" de pagar los servicios de una prestación realizada por parte de diferentes proveedores; "un procedimiento recogido en la ley, por tanto legal, que se utiliza excepcionalmente o cuando el procedimiento administrativo para un determinado gasto no se hace de manera ordinaria, cuando no existe crédito en una partida, cuando no existe un documento contable o cuando en la contratación no se ha seguido el procedimiento establecido".

No obstante, la bancada socialista a acusado al equipo de gobierno de haber trabajado "los dos últimos meses del año y por eso tenemos esto que tenemos" ya que si los reconocimientos no fueran validados por el pleno, "serían nulos de pleno derecho", según Pérez Navas.

Esta postura también ha sido defendida por el portavoz del grupo de Cs, Miguel Cazorla, que junto con sus dos compañeros ha votado en contra de un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 81.178,85 euros, amparándose en un informe de fiscalización "demoledor" realizado por el interventor municipal.

Aunque Cs, al igual que el PSOE, se ha abstenido en los ocho puntos restantes por "responsabilidad política", el punto del orden del día correspondiente a gastos efectuados en el Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, ha sido rechazado al contar también con la oposición del Partido Socialista y de Izquierda Unida.

En esta línea, Pérez Navas ha justificado su negativa en este punto "debido a la gravedad de las observaciones apuntadas por la intervención a esa tramitación" toda vez que ha resaltado que "el derecho de otros a cobrar, porque han realizado su trabajo" no puede servir "para que el alcalde y sus concejales, cuando se han utilizado procedimientos no legales, algo que no es nuestra culpa, invoquen y exijan constantemente responsabilidad al conjunto de la oposición" para que se efectúe el pago.

Ante el debate suscitado en el pleno, Castellón ha considerado lo sucedido "deja entrever el ambiente político que rodea a cada una de las fuerzas con representación municipal, unos por lo que tienen detrás y otros intentando tensar la cuerda". Así, el edil popular ha felicitado "que se paguen servicios realizados" y ha criticado que en esta decisión "haya quien vea una decisión política por abonar servicios de telefonía móvil, el alojamiento por razones excepcionales de personas que se han visto desalojadas de sus casas, como sucedió en Cuevas de Las Palomas, o el exceso de desperfectos sobre mobiliario urbano, no cubiertos por las aseguradoras en caso de accidentes".