El PA de Utrera critica que "la mayoría" del la plantilla municipal no pudiese cobrar antes de Navidad

28/12/2017 - 18:58

El Grupo andalucista del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) ha criticado este jueves que el alcalde, el socialista José María Villalobos, no firmase "a tiempo" las nóminas de la plantilla municipal para que todos los trabajadores del Consistorio cobrasen sus emolumentos antes del 24 de diciembre. "La mayoría de la plantilla municipal no cobró antes de Navidad porque el alcalde no firmó las nóminas en tiempo", lamenta el PA.

Según el PA de Utrera, "habitualmente, los trabajadores del Consistorio cobran la paga extraordinaria (de Navidad) antes de Nochebuena, junto con la nómina de diciembre", extremo consumado "siempre" por el Ayuntamiento para que las familias "puedan planificar sus compras navideñas contando con la paga extra".

No obstante, y según el PA, el alcalde ha provocado que "una gran parte de la plantilla municipal no haya podido cobrar" hasta este pasado miércoles, a pesar de que las nóminas estaban listas para ser firmadas desde el jueves 21 de noviembre. "El alcalde no firmó las nóminas hasta última hora del viernes, a sabiendas de que sólo cobrarían el sábado, y con suerte, los trabajadores que tienen su nómina domiciliada en la entidad en la que se efectúa el ingreso, quedando pendientes todos los demás con cuenta en otras entidades bancarias, hasta pasadas las fiestas del 24 y 25, hasta el 27 de diciembre", resume el PA.