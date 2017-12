Grave un niño de tres años al ser atacado por varios perros que le arrancaron las orejas

Yo soy amante de los animales, pero no tengo un león ni un tigre en mi casa que en cualquier momento me pueda atacar.



Estos animales prohibidos y punto.



¿Cuántos niños tienen que morir o quedar mal heridos por culpa de un capricho de los dueños de esos animales?



Por que es un capricho, hay cientos de razas de perros, puedes tener cualquiera, pero no, tiene que ser uno peligroso.



Ahora, como dice el del comentario 1, saldrá el animalista de turno diciendo que su pitbill o rotbailler de turno es muy cariñoso con su bebé de 3 meses....hasta que se le vaya la cabeza y lo mate.



Esterilización masiva de estas razas, y los que quedan encerrados (no maltratarlos, pero vigilados).