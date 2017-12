La holandesa Cordis inicia en el PTA su expansión en Europa con un centro para el desarrollo de alta tecnología

29/12/2017 - 11:20

Cordis, empresa holandesa dedicada al desarrollo de alta tecnología, ha abierto un centro de I+D en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). De esta forma la compañía inicia su expansión por Europa y refuerza su apuesta por el desarrollo de tecnología para la industria 4.0, campo en el que es referente a nivel europeo.

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

La elección de Málaga para la nueva localización de su centro de I+D no ha sido casual. Según la compañía, la cercanía de la Universidad, las buenas conexiones de la ciudad con Europa y el mundo, y el entorno tecnológico e innovador que representa el PTA han sido determinantes en la decisión.

"Nuestra tecnología y enfoque están reconocidos como únicos en este mercado, lo que se está traduciendo en un rápido crecimiento. Estamos invirtiendo para aprovechar este buen momento para crecer, empezando por el nuevo centro en el sur de Europa", han indicado desde el PTA en un comunicado.

El equipo de ingenieros del nuevo centro en el PTA aplicará la i+D para mejorar su tecnología Cordis Suite. Se trata de una herramienta de software de muy alto nivel que mejora la producción y programación de productos y dispositivos de alta tecnología, reduciendo el tiempo de desarrollo y evitando errores en el código con aplicaciones para la industria 4.0.

"Pensamos que el Parque Tecnológico de Andalucía es un centro tecnológico emergente, muy similar a Eindhoven, que es precisamente lo que la empresa necesita para llevar a Cordis Suite al siguiente nivel", ha precisado el director ejecutivo de Cordis, Benno Beuting,.

Según Beuting, la elección del PTA se debe al ecosistema que representa, que le permite entrar en contacto con otras empresas tecnológicas. Por ello, para su expansión por Europa, la compañía vio en el parque el emplazamiento perfecto e inició los trámites para abrir su sede el pasado mes de septiembre, contando con el apoyo de la Agencia IDEA a través de Invest in Andalucia.

UNA DE LAS UBICACIONES MÁS DEMANDADAS

El presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo, ha resaltado que con la llegada de Cordis, el parque "ratifica su capacidad para atraer empresas extranjeras y se posiciona como una de las ubicaciones más demandadas por empresas del centro y norte de Europa que quieren expandir sus centros de I+D por el continente".

Ha recordado que las firmas extranjeras suponen ya un 40 por ciento de la facturación total del PTA y el 30 por ciento del empleo del parque, gracias a la "gran oleada de incorporaciones de empresas foráneas en los últimos tres años, que suman más de una veintena y representan una aceleración en el crecimiento de estos datos".

En menos de tres meses, la empresa ha encontrado condiciones favorables que le han permitido crecer e incorporar a dos nuevos profesionales a partir de enero, además de entrar en contacto con otras empresas, organismos y redes con las que establecer sinergias, una de las principales razones que le hicieron decidirse por Málaga.

La oficina en Málaga funciona bajo la dirección de Jaime Mahillo, un ingeniero andaluz con 15 años de experiencia en diferentes sectores tecnológicos, como defensa y aeroespacial. "Después de cinco años en Cambridge, Reino Unido, estaba buscando el proyecto adecuado que me permitiera volver a Andalucía. No me decidí hasta que conocí a Cordis y su tecnología, ya que no solo tenemos un gran equipo, nuestra tecnología es única", ha sostenido.

"Estamos deseando crecer en Málaga y encontrar nuevos usos para Cordis Suite que quizás no habíamos considerado hasta ahora", ha incidido el director de Ingeniería de Cordis.

Así, ha destacado lo innovador del proyecto de la compañía holandesa: "Cuando otras compañías hablan sobre cómo la industria 4.0 es el futuro, para Cordis y nuestros clientes es el presente".

Cordis fue fundada en el año 2000 en el High-Tech Campus Brainport en Eindhoven, Holanda. Este campus es uno de las regiones tecnológicas líderes de Europa, considerada mundialmente como centro de alta tecnología e innovación.

La empresa desarrolla y ofrece una plataforma de Desarrollo Software que usa el paradigma MDD (Model Driven Development) llamada Cordis Suite, herramienta de desarrollo de software, galardonada con varios premios, para aplicaciones de control de sistemas mecatrónicos de alta tecnología.