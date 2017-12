Los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo 0+ y 0-

29/12/2017 - 12:34

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los ciudadano para que se acerquen a donar, ya que las reservas de los grupos 0+ y 0- en los hospitales de la región requieren donaciones con carácter urgente, según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad también detalla que se requieren donantes del grupo A-, que se encuentra en nivel amarillo, para los próximos dos o tres días.

Los requisitos para poder donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea; además de pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye una toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina, cuestionario con preguntas de salud, no estar en ayunas y no haber donado en las últimas 8 semanas.

Los donantes también deberán llevar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, según ha informado la Consejería.

El Centro de Transfusión anima a los madrileños a donar sangre a través de los 32 puntos de donación habilitados en los hospitales, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja y en el propio Centro de Transfusión, ubicado en Valdebernardo.