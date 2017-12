El nuevo equipo de gobierno (PP) de San José del Valle trabaja "con normalidad" y critica las "trabas" del PSOE

29/12/2017 - 12:53

El alcalde de San José del Valle (Cádiz), Antonio García Ortega (PP), ha afirmado que el nuevo equipo de gobierno --formado por los cinco concejales del PP tras la moción de censura-- trabaja desde este jueves con "tranquilidad y normalidad". No obstante, ha criticado las "trabas y malas artes" del equipo de gobierno saliente del PSOE, "que no han entregado las llaves de distintas dependencias, como donde están las carrozas de la cabalgata de Reyes, o han dejado algunos ordenadores bloqueados con contraseñas".

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, García Ortega ha explicado que durante el primer día han estado trabajando "con normalidad" en los despachos municipales, donde se han reunido con los trabajadores de diferentes áreas "para trasladar un nuevo estilo donde los vecinos sean lo primero y solucionar sus problemas sea el único objetivo de este Ayuntamiento".

El alcalde ha señalado que durante el primer día de trabajo "también se han recibido a distintos vecinos que han ido a los despachos municipales, que han planteado diferentes problemas que a lo largo de estos dos años y medio no solo no han sido atendidos, sino que no han sido ni escuchado".

García Ortega ha destacado la "normalidad" en el comienzo del equipo de gobierno. No obstante, ha señalado "las malas artes del equipo del PSOE saliente, que, entre otras cosas no ha entregado ni los equipos de telefonía móvil que son del Ayuntamiento, no han entregado llaves de diferentes dependencias o han dejado bloqueados con contraseñas diversos equipos informáticos a los que no se puede acceder".

"Se creen que con esto van a perjudicar al equipo de gobierno y se equivocan, porque a quien perjudican es a los ciudadanos", ha afirmado el alcalde, que ha explicado que "no se ha podido acceder a las instalaciones donde se encuentran las carrozas de la cabalgata los Reyes Magos, con lo que no se ha podido trabajar". "Pretenden que sea un fracaso para hacer culpable a este equipo de gobierno y han anulado el día antes de la moción hasta contratos de servicios para esa cabalgata, pero a quien perjudican es a los ciudadanos", ha añadido.

Finalmente, García Ortega ha manifestado que van a "seguir trabajando para que en este pueblo los vecinos tengan un equipo de gobierno que los escuche, que solucione sus problemas y que no los trate como súbditos sino como lo que son, verdaderos dueños de este pueblo".