Los Mossos inspeccionan pabellones y polideportivos que acogerán fiestas de Nochevieja

29/12/2017 - 13:12

La Conselleria de Interior de la Generalitat, a través de los Mossos d'Esquadra, está inspeccionando espacios, como pabellones y polideportivos, en los que se prevén celebraciones este domingo 31 de diciembre por Nochevieja.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha informado a Europa Press el departamento, los Mossos están supervisando, como cada año y desde hace unas semanas, que en estos espacios se cumplan todos los requisitos y normativas para garantizar la seguridad.

En un comunicado, la Federación catalana de asociaciones de actividades de restauración y musicales (Fecasarm) ha celebrado que la policía catalana efectúe estas inspecciones y controles porque "se reduce mucho el riesgo de que se produzca cualquier contratiempo".

Asimismo, consideran que dan "mayores garantías" a los empresarios del sector de que no hay una competencia desleal, ya que los organizadores deben presentar un plan de autoprotección, una memoria de actividad, un análisis de movilidad, garantizar presencia de vigilantes y tener un seguro, entre otros requisitos.

No obstante, la Fecasarm sigue considerando que estas fiestas en espacios no diseñados especialmente para ello "no son seguras" pese a que haya controles, y recuerdan los casos en 2009 en Les Borges Blanques (Lleida) y en el Madrid Arena en 2012.