Rajoy no prevé remodelar el gobierno porque está "cumpliendo bien con su obligación"

29/12/2017 - 13:53

Enlaces relacionados Rajoy dice que no hay decisión sobre la vicepresidencia de bce y no prevé remodelar el gobierno (29/12)

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este viernes que no tiene previsto remodelar el Ejecutivo porque considera que está "cumpliendo bien con su obligación".

Así lo indicó en la tradicional comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance político y económico, tras el último Consejo de Ministros del año, donde aseguró que "creo que el Gobierno está cumpliendo bien con su obligación".

Rajoy dijo que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la candidatura de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), al que se apunta podría optar el ministro de Economía, Luis de Guindos, para señalar que no tiene previsto remodelar el Ejecutivo.

"No hemos tomado ninguna decisión" sobre quién será el candidato que proponga España para la vicepresidencia del BCE, subrayó, para dejar claro, además, que "aún no hay vacante".

En este sentido y ante la posibilidad de que fuera De Guindos quien optase al cargo, para lo que tendría que dejar el Ejecutivo español, Rajoy comentó que "no va a haber ninguna remodelación en el Gobierno".

Además, desvinculó el resultado de las elecciones en Cataluña con este tema. "Creo que el Gobierno está cumpliendo bien con su obligación, y nada tiene que ver con el resultado de las elecciones en Cataluña".

De esta manera, apuntó que éstas eran unas elecciones autonómicas y que el año pasado hubo unas elecciones generales que arrojaron un resultado distinto.

"Creo que el Gobierno está cumpliendo con su obligación" y "si no lo creyera así la haría, pero no es el caso", dijo, para agregar que es algo que "ni lo he escuchado ni nadie me ha pedido una remodelación".

(SERVIMEDIA)

29-DIC-17

BPP/man