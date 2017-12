Cataluña. rajoy dice a puigdemont que es "absurdo" pretender ser presidente desde el extranjero

29/12/2017 - 14:29

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tachó este viernes de "absurdo" que el presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda llegar a plantearse dirigir el nuevo Gobierno autonómico estando en el extranjero. "¡Figúrense que yo estuviera ubicado en Lisboa!", dijo con sorna.

Rajoy hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa para hacer balance del año, donde no quiso vaticinar quién será el próximo presidente de la Generalitat o decir "qué puede pasar" en la política catalana habida cuenta de que de momento no se han presentado candidaturas a tal efecto.

No obstante, el jefe del Ejecutivo sí recalcó que el "sentido común" dice que es "absurdo" pretender ser presidente de una comunidad autónoma viviendo en el extranjero, refiriéndose a que Puigdemont reside en estos momentos en Bruselas. Por ello, advirtió de que conviene actuar "con sensatez".

Tras considerar que "no merece mucho la pena dedicarle más tiempo a este asunto", recordó que legalmente cualquier persona puede optar a presidir un Gobierno mientras no esté inhabilitado por sentencia firme". En todo caso, desde la "absoluta franqueza" aseguró que él no pondría como candidato de su partido "a alguien que se ha fugado de la Justicia española".

"No es un problema ni jurídico, ni político, es un problema de sentido común, sensatez y valores propios de una democracia", opinó el presidente del Gobierno, para quien lo importante es que "se termine esta situación que genera mucha incertidumbre y ha hecho mucho daño a Cataluña desde todos los puntos de vista".

Indicó que "lo normal" es que en el plazo de 10 días tras el Pleno constitutivo del Parlamento que ha convocado hoy es que se celebre la sesión de investidura si hay un candidato, aunque ahora "no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos", una decisión que tomarán "los partidos que tienen posibilidades".

(SERVIMEDIA)

29-DIC-17

MFN/man