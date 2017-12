Ashotel exige una solución a las "deficiencias" y la "saturación" del Aeropuerto Tenerife Sur

29/12/2017 - 15:06

Ashotel ha considerado "urgente" dar una solución a las "enormes deficiencias" y a la "saturación" que padece la terminal del Aeropuerto Tenerife Sur, una instalación que hace dos días superó por primera vez la cifra de 11 millones de turistas recibidos en un año.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

La patronal hotelera ha recordado en una nota que no es la primera vez que denuncia públicamente el "deficiente" estado de una de las infraestructuras aeroportuarias "más rentables" para Aena y se suma a las críticas vertidas recientemente por la Asociación de Compañías Aéreas de Tenerife Sur (AOC TFS).

Para Ashotel, "la situación en la que se encuentra esta importante infraestructura para Tenerife, en la que coinciden varios organismos públicos y empresariales canarios y que es fundamental para el desarrollo económico y turístico de la isla, requiere una urgente intervención por parte de la autoridad competente, el Estado, a través de Aena".

La patronal insiste en que ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que es "mucho más urgente" una nueva terminal antes que una segunda pista, y que "no valen los parches de pequeñas intervenciones anteriores, pues no han solucionado en absoluto el problema de saturación y de obsolescencia de la terminal y sus infraestructuras complementarias, que se viene padeciendo desde hace tiempo". "Esta coyuntura es resultado de la mala planificación, ya que su congestión actual no se ha producido de un día para otro ni ha sido una situación excepcional", añade.

A punto de cumplir los 40 años, el Aeropuerto Tenerife Sur es, a juicio de Ashotel, "el claro ejemplo de una infraestructura mal planificada y en la que apenas se ha invertido desde su inauguración en 1978". De este modo, coincide con la AOC TFS en que este aeropuerto "roza casi a diario su límite de capacidad, dado el incremento de tráfico experimentado en los últimos tiempos".

La entrega de equipajes en dos plantas diferentes por falta de espacio o la obligación de que los pasajeros tengan que pasar primero por la planta superior para pasar el control de seguridad y luego bajar a la inferior para ir a las puertas de embarque, según la patronal, "son solo dos de las deficiencias de esta instalación, carencias que se agravan en los días de máxima afluencia -martes, viernes, sábados y domingos- y que provocan incluso que no haya suficientes puertas de embarque".

De hecho, tal y como recogía la AOC TFS en su comunicado, "es incomprensible que un aeropuerto como el Reina Sofía, con esos 11 millones de pasajeros anuales, solo tenga 8 pasarelas telescópicas, mientras que Fuerteventura, con la mitad de pasajeros, tenga 9, o Gran Canaria, con un volumen similar, disponga de 12. La falta de mostradores de facturación o las goteras en la terminal en cuanto llueve con intensidad son otras dos deficiencias detectadas que no puede permitirse un destino como Tenerife".

Ashotel espera que la intervención del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, tras la última reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, o la presión de otras instituciones públicas, como el Cabildo de Tenerife, consigan finalmente la construcción de una nueva terminal que "ponga fin a esta situación extrema".

La patronal hotelera recuerda que la primera imagen que se lleva el turista al llegar a Tenerife es su aeropuerto, una instalación que actualmente "no se corresponde con el nivel de calidad y excelencia de las instalaciones hoteleras, excluyendo, obviamente, la también saturación de las carreteras", otra de las críticas vertidas por Ashotel a las infraestructuras vitales de Tenerife.