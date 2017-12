El turrón alcanzó en 2016 un volumen de negocio de 454 millones, un 9% más que en 2015, según un estudio

29/12/2017 - 15:07

El sector del turrón vendió en 2016 un 9 por ciento más que en 2015, según un estudio del servicio web de información de empresas y directivos 'infoempresa.com'. Los datos, dados a conocer este viernes por Telecoming, señalan que los 30 principales grupos del sector que depositaron sus cuentas de 2016 concentran 40 marcas y alcanzaron un volumen de negocio de 454,7 millones de euros, un 9 por ciento más que los 388,6 millones de un año antes.

ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)

La industria del turrón está dominada por cinco grupos que en 2016 concentraron el 74% de la facturación. Así, la compañía que concentra un mayor volumen de ventas continúa siendo Sanchís Mira SA, con 96.934.102 euros y el 21% de la cuota de mercado; seguido por La Confitería Delaviuda SA con 79.723.020 euros (18% de cuota de mercado); Comercial Chocolates Lacasa con 76.123.020 euros (17% de cuota de mercado); Cantalou SA con 46.249.589 euros (10% de cuota de mercado) y Torrons Vicens SL con 31.736.706 euros (7% de cuota de mercado).

El 52,4% de las ventas registradas durante el año 2016 proceden de grupos empresariales que comercializan al menos una marca con Denominación de Origen, cuatro puntos por encima de 2015. Sin embargo, de las cinco empresas que más facturaron del sector, sólo dos de ellas están dentro de alguna DO: Sanchís Mira SA (DO Xixona) y Torrons Vicens SL (DO Agramunt).

Las sociedades mercantiles que alcanzaron un mayor beneficio fueron Sanchís Mira SA (4,3 millones de euros), Torrons Vicens SL (2 millones) e Industrias Jijonencas SA (1,7 millones).

Por otra parte, las compañías turroneras emplearon en 2016 a 1.199 personas, un 5% más que en 2015 (1.147 trabajadores). La compañía turronera que más profesionales empleó fue La Confitería Delaviuda SA (377 personas), seguida de Torrons Vicens SL (147 personas) y Comercial Chocolates Lacasa SA (123 personas).