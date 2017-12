Blanco culpa al PP del alza del "75%" de los peajes de la AP-9 y critica no estar invitado a la inauguración en Rande

29/12/2017 - 15:22

"No espero ningún gesto de elegancia por parte de dirigentes del PP", señala y ve a Feijóo y a Rajoy "especialistas en colgarse medallas y endilgar facturas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del PSOE y exministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado ser el "responsable" de haber hecho unas obras que suponen el incremento del "25%" de los peajes de la AP-9 y ha atribuido a la gestión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la subida del "75%". Al tiempo, ha criticado no estar invitado a la inauguración de las obras de ampliación de Rande.

"Feijóo y Rajoy son especialistas en colgarse medallas y endilgar facturas", ha sentenciado, en una rueda de prensa en la que ha incidido en "la velocidad que han tenido para inaugurar" las obras de Rande.

Al tiempo, ha recordado que "el 25 por ciento" de incremento de los peajes del que se le puede considerar "responsable" está vinculado con unas obras de ampliación que "beneficiarán a todos los que circulan por la AP-9".

"Y con una diferencia, todos los gallegos sabían desde diciembre del año 2011 que, al concluirse las obras, se incrementaría el peaje en el 1% porque así apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado; con conocimiento del señor Agustín Hernández, que era conselleiro de Infraestruturas; del alcalde de Santiago de entonces, también del PP; y con conocimiento también, por supuesto, de mi colega y compañero Abel Caballero", ha proclamado Blanco.

Blanco ha justificado la vía elegida en ese momento "álgido" de la recesión económica porque "no se podía incrementar el déficit" en España, pero ha subrayado que ahora que la crisis "está superada, bien se pueden asumir los costes de las obras".

"COLGARSE EL MÉRITO Y PASAR LA FACTURA"

A renglón seguido, ha esgrimido que, si él es "el responsable de ese incremento del 25%" de la subida de los peajes, también será "el responsable de haber hecho las obras". Ha retado a Rajoy y a Feijóo a aclarar si están "de acuerdo" y ha incidido en que no se le ha invitado a la inauguración de las obras, una cuestión que ha atribuido a que "se quieren colgar ellos solos el mérito y pasar la factura a los demás".

"Esto, como todo lo demás que he hecho, ha sido un acuerdo del que la Xunta estaba informada, que no me puso ningún obstáculo, solo el acceso a la Cidade da Cultura, pero que no se podía incluir en aquel paquete porque el proyecto todavía estaba sin realizar", ha esgrimido.

Crítico con que se intenten "esconder detrás de Pepe Blanco a ver si cuela" y preguntado acerca de si está molesto porque no se le haya invitado a la inauguración de este sábado, ha replicado que "este Gobierno nunca" le ha invitado. "Hay algún otro caso del que hablaré cuando corresponda, al que tampoco me invitaron porque ahora tratan de decir que yo pasaba por aquí", ha reflexionado.

CUESTIONA "LA GRANDEZA" DEL PP

"Yo no hacía eso. (...) Recuerden que, cuando pusimos en servicio la línea de Ourense-Santiago, invité hasta a Álvarez-Cascos, que ni siquiera había sido mi antecesor. Pero como él había tenido algo que ver con esta infraestructura, me parecía de una mínima cuestión de elegancia", ha incidido.

"Pero yo no espero ningún gesto de elegancia por parte de los dirigentes del PP. Desde luego, no espero que Feijóo tenga un gesto de grandeza y reconozca que en mi época como ministro era la época en la que más se invertía de la historia en Galicia en carreteras en tren, en aeropuertos, en todo. Yo sé que no lo va a hacer porque la grandeza política es propia de los políticas que tienen altura, y ahí lo dejo", ha zanjado.