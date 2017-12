El Síndic pide a Sanidad que siga atendiendo a los niños con trastorno de espectro autista al cumplir los siete años

29/12/2017 - 15:20

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remitido recientemente una resolución a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para que valore la supresión de los límites de edad en la intervención que se financia desde la Agencia Valenciana de Salud para atender a los menores con Trastornos de Espectro Autista (TEA), en aquellos casos en los que los facultativos especialistas de la red pública y responsable de los menores recomienden su continuidad.

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la entidad en un comunicado, el Síndic lleva "años" tramitando quejas de padres y madres que manifiestan su "preocupación" cuando sus hijas/os cumplen los siete años y se ven abocados a abandonar sus tratamientos sanitarios. En el último caso investigado por el Síndic, la madre de un menor explicaba que su hijo con trastorno autista había recibido atención de logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional en el Hospital de Manises y que al cumplir los siete años le dieron de alta de estos tres tratamientos.

Si bien es cierto que la parte de logopedia la derivaban al centro educativo donde cursa estudios, esta familia "se vio obligada a costear los otros dos tratamientos, a pesar de que el informe médico de alta del hospital confirma la necesidad de apoyo notable en todas las áreas", ha explicado la sindicatura en un comunicado.

Sobre esta cuestión, el posicionamiento del Síndic "coincide" con los tribunales de justicia que consideran que muchos de los tratamientos que reciben los menores con trastorno de espectro autista "son de carácter sanitario, no educativo".

"No cabe duda de que el derecho fundamental de la salud y a la asistencia sanitaria no se puede ceñir únicamente a la intervención en aquellas situaciones de riesgo para la vida, sino que también abarca la prevención, el tratamiento de enfermedades, la eliminación del dolor, etc", añade, y explica que, desde esta perspectiva más amplia, "la adecuada aplicación de un tratamiento que produce una mejora de la calidad de vida debe ser considerada una actuación sanitaria, con independencia de que su contenido sea de naturaleza pedagógica".

Por todo esto, desde el Síndic "venimos defendiendo la supresión de los límites de edad en los casos en que los facultativos especialistas de la red pública y responsables de estos/as menores recomienden su continuidad. Todo ello sin perjuicio de la debida coordinación con los Gabinetes Psicopedagógicos Escolares y los Centros de Educación Especial dependientes de la administración educativa", ha señalado Cholbi en su resolución.