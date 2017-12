PP de Dos Hermanas rechaza los presupuestos de 2018 porque el gobierno municipal "no cumple los compromisos"

29/12/2017 - 15:25

El Partido Popular de Dos Hermanas (Sevilla) ha rechazado este viernes los presupuestos elaborados por el gobierno socialista para 2018 al considerarlos "ficticios" y ante el hecho de que se hayan "dejado por ejecutar el 60 por ciento de las 11 medidas aportadas por los populares en las cuentas de 2017".

DOS HERMANAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Luis Paniagua, ha rechazado el presupuesto porque no se lo creen y ha denunciado que el gobierno municipal "no cumplió con su compromiso con el Partido Popular". "El PP no será cómplice de los socialistas en un engaño flagrante a los nazarenos con los presupuestos de 2018", ha dicho.

El portavoz ha manifestado que "el año pasado aportamos a los presupuestos nuestras ideas para dinamizar la economía y mejorar los servicios públicos" y ahora "vemos que de las once medidas que se incorporaron por nuestra parte, presupuestadas en 4.915.000 euros, a 31 de octubre, sólo se han ejecutado 2.053.000 euros, es decir un 59 por ciento del presupuesto se ha quedado sin ejecutar".

Ha agregado que algunos de los ejemplos de falta de ejecución se dan en el parque de bomberos, en el que sólo se ha invertido 74.500 euros de los 250.000 euros presupuestados; en la partida de la reurbanización de polígonos industriales, donde sólo se han gastado 179.000 euros de los 500.000 euros previstos, o en el distrito de Quinto, de más de 30.000 habitantes, con 300.000 euros presupuestados y sólo han ejecutado 25.000 euros.

"Existe una falta de ejecución importante. Falta voluntad política para ejecutar las partidas del presupuesto. No se lo creen y no hay iniciativa política para empujarlo. Por ello pensamos que traen los presupuestos como mero trámite", según ha explicado Paniagua, a la vez que ha asegurado que "nos siguen gustando las medidas que propusimos el año pasado y que están presupuestadas pero exigimos que se ejecuten".

Por último, el portavoz popular ha pedido que "además de aprobar los presupuestos se haga un análisis de lo que se presupuesta y de lo que se ejecuta, porque en Dos Hermanas, por desgracia, se presupuesta mucho y se ejecuta poco".