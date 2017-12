Bendodo dice que 2018 será un año clave y que PP debe estar preparado por si hay adelanto electoral en Andalucía

29/12/2017 - 16:31

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado que 2018 será un año "clave" y ha resaltado que "no es descartable" un adelanto electoral en Andalucía, por lo que los 'populares' deben estar preparados.

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Para ello, ha dicho en un acto en el municipio malagueño de Benahavís, el PP cuenta "con el aval de hacer las cosas bien" y ha pedido a sus compañeros de formación que pongan "el ejemplo de la gestión del PP allí donde no gobierna".

Según el presidente de los 'populares' malagueños y portavoz del PP andaluz, en 2019 se celebrarán las elecciones municipales el 9 de junio, coincidiendo con las Europeas, "pero aunque están previstas en marzo las autonómicas, no es descartable un adelanto".

Tras reclamar a los 'populares' que estén "orgullosos" de su partido, ha recordado que el PP "ha conseguido transformar España, y es el que ha hecho que esta provincia, Málaga y la Costa del Sol, sean un referente en toda Europa". Además, ha añadido, es el partido "que tiene que hacer que Andalucía salga del vagón de cola".

"Tenemos la oportunidad de que Juanma Moreno --presidente del PP-A-- sea presidente, lo tenemos más cerca que nunca porque al modelo socialista se le está cayendo la careta", ha subrayado el dirigente del PP malagueño.

Así, Bendodo ha afirmado que en la comunidad autónoma andaluza "se pueden hacer las cosas bastante mejor, y lo que se ha hecho en Benahavís o en Marbella se puede extrapolar a toda Andalucía", porque, según el presidente del PP, "tenemos el aval de la gestión".

COMPARAR

En su intervención, ha indicado que estos últimos tres años en los que ha habido cambios en los ayuntamientos "han venido bien para que la gente pueda comparar cómo gobierna el Partido Popular y cómo gobierna el PSOE".

Según Bendodo, que ha estado acompañado por los alcaldes de Benahavís, José Mena; y Marbella, Ángeles Muñoz, y por la vicepresidenta y portavoz en Torremolinos, Margarita del Cid, "la gente ya sabe cómo gobierna uno y cómo lo hace otro, y van a tener un término de comparación dentro de un año y medio", en referencia a las elecciones municipales de 2019.

"Nosotros ponemos por delante nuestro municipio a los intereses de nuestro partido, y eso la gente lo valora", ha asegurado el líder del PP provincial, quien ha agregado que en su partido hacen "las cosas distintas, y cuando digo distintas digo mejores, por eso se nota donde ha gobernado el PP y ahora no lo hace como ocurre en Benalmádena". "Hoy Benalmádena no suena, y eso es una pena", ha añadido.

Frente a ello ha puesto como ejemplo la gestión de Mena en Benahavís y ha hecho referencia a Marbella, donde ha destacado la inversión de 4,2 millones de euros que tiene comprometida la Diputación en este municipio.

"Lo importante no es la decisión política de gastar ese dinero, sino la capacidad para hacerlo, y el anterior equipo de gobierno no la tenía; hoy Ángeles no deja escapar ni un euro", ha dicho en referencia a la alcaldesa marbellí.

En definitiva, según Bendodo ha afirmado: "el 2017 ha sido un buen año, en el que el PP ha recuperado importantes plazas en la provincia", pero ha añadido que "este año 2018 va a ser un año clave".