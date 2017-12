El CESS aplaude la "mayor dotación" en inversión, polígonos o vivienda" pero critica el retraso en los pagos

29/12/2017 - 18:04

Admite la "intencionalidad sensible a los problemas sociales" pero ve "imprescindible incrementar el nivel de ejecución"

El pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado este viernes el dictamen de dicho organismo consultivo respecto al proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense y sus sociedades y organismos satélite para 2018, que asciende a aproximadamente 960 millones de euros, una cifra similar a la del presupuesto del año en curso, y que de nuevo está marcado por un acuerdo entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos.

A grandes rasgos, el grueso del nuevo proyecto presupuestario del Consistorio hispalense está conformado por las previsiones de gastos e ingresos de la propia Corporación municipal, es decir el presupuesto del Ayuntamiento como tal, sin sus empresas y organismos autónomos. Dicho aspecto, el presupuesto del Consistorio en exclusiva, se eleva a 820,3 millones de euros tanto en gastos como en ingresos, un 0,62 por ciento más que el año en curso. El resto del montante presupuestario hasta los 960 millones de euros corresponde a las previsiones de las sociedades municipales y organismos autónomos.

Y volviendo a los presupuestos del Ayuntamiento en solitario, 290,8 del total de 820,3 millones previstos en materia de gastos corresponden a los gastos de personal, mientras el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios copa 125,5 millones, el fondo de contingencia casi cuatro millones, las transferencias corrientes (por ejemplo a las empresas municipales) más de 277 millones, las inversiones reales casi 25,9, las transferencias de capital 33,6 millones, los activos financieros 5,4 millones, la amortización de deuda bancaria 43,27 millones y el pago de intereses bancarios 14,5 millones de euros.

Así, el capítulo de personal, que copa 290,8 millones, incluye un alza del 1,5 por ciento en los salarios de la plantilla municipal, mientras la inversión prevista, según el Gobierno local socialista, asciende a unos 59,4 millones de euros que suman los capítulos de inversiones reales y de transferencias de capital para dicho aspecto.

Todavía en materia de gastos, el nuevo proyecto presupuestario recoge un millón de euros para las primeras licitaciones de los proyectos de ampliación del tranvía y del bus de tránsito rápido (BTR), las obras en los colegios cuentan con 4,6 millones de euros y destacan 2,6 millones de euros para el programa de la conmemoración del IV centenario del nacimiento del pintor Bartolomé Esteban Murillo.

PARTIDAS CONCRETAS

Las políticas de deporte cuentan con 25 millones de euros, mientras los distritos tendrán a su disposición 10,5 millones, y en materia social destacan casi cinco millones para ayudas a las familias desfavorecidas, dos millones para nuevas subvenciones a la instalación de ascensores, tres millones para la adquisición de viviendas para el parque público, 900.000 euros para ayudas al alquiler de vivienda, un millón de euros para políticas de rehabilitación de viviendas y 780.000 euros para impulsar el plan destinado a incorporar mil viviendas al parque público, entre otros aspectos.

Y merced al nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno local socialista y Cs para que la formación naranja apoye este proyecto presupuestario, el mismo incluiría casi 50 millones de euros relacionados con medidas propuestas por el Grupo municipal que lidera Javier Millán, como un plan director de patrimonio por cinco millones de euros, la bonificación a los niños menores de doce años para que no paguen en los autobuses urbanos por unos 700.000 euros; 1,5 millones de euros para medidas de climatización en los colegios; 2,8 millones para planes plurianuales que hagan accesibles las paradas de Tussam y los entornos de los centros de salud y los centros educativos, la creación de líneas exprés de autobús para Pino Montano y Los Bermejales o 2,3 millones para la modernización digital del Ayuntamiento.

Ante tal proyecto presupuestario, el dictamen del CESS, aprobado con todos los votos a favor del pleno de dicho organismo salvo la abstención del PP, según las fuentes consultadas por Europa Press, refleja una "satisfacción por la mayor dotación en el incremento que se produce en inversiones de capital, polígonos industriales, vivienda y urbanismo, sector industrial, cooperación al desarrollo, igualdad y consumo" y propone además "una mayor dotación de recursos en turismo".

EL RETRASO EN LOS PAGOS A PROVEEDORES

No obstante, el CESS valora "muy negativamente que en este ejercicio el pago medio a proveedores no se mantenga dentro de los límites legales establecidos, sobre todo teniendo en cuenta que el incumplimiento no obedece a problemas de tesorería sino a problemas burocráticos".

Igualmente, el organismo consultivo ve "positivamente los avances en las políticas de vivienda, cuyos efectos habrá que valorar en años venideros", pero muestra "preocupación por la inexistencia de un plan municipal en esta materia, para que se frene el descenso de población y se posibilite el acceso de los jóvenes a la vivienda". "Aunque estamos ante unos presupuestos con una intencionalidad sensible a los problemas sociales, es imprescindible incrementar el nivel de ejecución, fundamentalmente en inversiones y trasferencias, que viene siendo muy bajo en ejercicios anteriores", señala el CESS, detallando que a fecha 28 de noviembre, la ejecución de la liquidación del presupuesto de gastos de 2017 es del 69,8 por ciento, pero los capítulos de inversiones y transferencias de capital presentan "unos porcentajes muy bajos de ejecución".

Además, y entre otros aspectos, el CESS recomienda "criterios de renta en la aplicación de la medida de gratuidad de billetes en Tussam" para los menores de 12 años.