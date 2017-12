CCOO avisa que "la escasa ejecución presupuestaria" del Gobierno de Espadas "resta credibilidad" al presupuesto

29/12/2017 - 18:15

Después de que el pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) haya aprobado su dictamen sobre el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense y sus sociedades y organismos satélite para 2018, que asciende a 960 millones de euros, la unión provincial de CCOO ha precisado que su voto a favor está acompañado a la advertencia de que "la escasa ejecución presupuestaria de los dos primeros presupuestos municipales de Juan Espadas (PSOE) resta credibilidad" al nuevo proyecto de cuentas.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Así, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha insistido en que el capítulo VI de inversiones reales se quedó en 2016 en un 44,4 por ciento de ejecución y a finales de noviembre de "2017 no llega al 13 por ciento", mientras "el capítulo VII, de transferencias de capital, se ejecutó en 2016 solo al 57,1 por ciento y a la misma fecha de 2017 alcanza un escueto 22,7 por ciento".

"Esta falta de ejecución presupuestaria se tradujo en que en 2016, por ejemplo, solo se invirtieron en los distritos 1,5 millones de los 4,3 comprometidos en el presupuesto, cuando en Sevilla no nos podemos permitir dejar de invertir lo presupuestado porque hay muchos barrios, muchas personas, trabajadores y trabajadoras, que no pueden permitirse que el Ayuntamiento mire para otro lado y no cumpla lo prometido", dice Vidán, criticando "la incapacidad del Gobierno municipal para generar programas concretos para la contratación de personal eventual a pesar de mantener en una absoluta precariedad y al borde del colapso a muchos servicios municipales a pesar de haber 702 vacantes disponibles".

Además, Vidán cree que en el presupuesto de 2018, "Espadas paga el haberse echado en manos de Ciudadanos y quiebra la política fiscal mantenida en los ejercicios anteriores para disminuir los ingresos por impuestos que gravan a las personas en función de su renta y aumentar la recaudación en aquellos que son más injustos para quien menos tiene".

Así, CCOO de Sevilla ha apoyado el dictamen del CESS, pero ha dejado claro que "hubieramos deseado que hubiese sido más crítico con el proyecto de cuentas municipales". Alfonso Vidán, por ello, ha resaltado que "hemos conseguido introducir elementos críticos con las cuentas de años anteriores".