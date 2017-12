Turismo.- La Gruta de las Maravillas de Aracena cierra 2017 con el récord histórico de más de 170.000 visitas

El Ayuntamiento instalará a principios de año un sistema de audioguías y radioguías en la gruta, el Museo del Jamón y en el castillo

La Gruta de las Maravillas ha sido visitada durante 2017 por más de 170.000 personas, lo que supone un récord histórico desde que se cuenta con registro de las visitas a este monumento, enclavado en la localidad serrana de Aracena (Huelva), una cifra que iguala el récord de visitantes que se obtuvo en 1991.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, el socialista Manuel Guerra, ha mostrado su satisfacción por estos datos, y ha indicado que la celebración de su centenario en 2014, cuando se llegó a los 145.000, fue "un punto de inflexión y desde entonces esta cifra no ha dejado de crecer".

A su vez, ha subrayado que estos datos son también el resultado de todo el trabajo previo realizado en el año del centenario. A su juicio, demuestran que "fue un trabajo bien hecho, no sólo ocasional con motivo de una efeméride, sino con una base y con una política sostenida de apoyo a la promoción de la gruta para que sea uno de los grandes referentes turísticos de Andalucía".

El primer edil ha recordado que en ese año hubo "un incremento sustancial" en el número de visitantes debido a la importante promoción que se realizó por la celebración del centenario, por lo que ha subrayado que "el reto era mantener este listón y lo hemos subido durante los años posteriores".

El alcalde ha asegurado que esta cifra récord alcanzada en 2017 se hubiera superado si el número máximo de visitas diarias no fuera de 1.000 personas, pero es una cifra que no se puede sobrepasar por motivos de conservación de la gruta. No obstante, señala que "muchos días de puente o en verano a mediodía ya se han vendido todas las entradas".

Ha señalado que este balance "demuestra que la gruta sigue siendo uno de los grandes referentes del turismo subterráneo y uno de los lugares con mayor convocatoria en la Andalucía interior".

Del mismo modo, ha insistido en que los resultados obtenidos en los estos últimos ejercicios "marcan la línea que debemos seguir para próximos años, de manera que mantengamos a la Gruta de las Maravillas en el lugar privilegiado que ocupa dentro del turismo subterráneo nacional e internacional, sin olvidar el capítulo de conservación, que cuenta con especial interés y dedicación de medios y recursos".

MUSEO DEL JAMÓN Y RECINTO FORTIFICADO

Estos mismos datos positivos se viven también en el Museo del Jamón- Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico de Aracena, que ha aumentado este año sus visitas hasta unas 34.000, una importante respuesta para este espacio dedicado en exclusividad a la difusión de los valores de la cultura del cerdo ibérico.

A su vez, en el recinto fortificado de Aracena, tras su restauración en 2015, las visitas han superado las 33.500, lo que supone un 20 por ciento más. El alcalde ha remarcado que "el crecimiento es espectacular y nos animan a seguir con la segunda fase".

A su juicio, estos datos son "positivos, no sólo por el aumento de visitantes, sino por su traducción en la economía de Aracena y para los sectores hosteleros, hoteleros y del comercio", a lo que ha añadido que, en estas fechas navideñas, "cada vez son más las personas que eligen la Sierra para pasar la Navidad".

Por último, ha destacado que el Ayuntamiento ha creado unas tarjetas turísticas que incluye las visitas a la Gruta de las Maravillas, al Museo del Jamón y al castillo, que "está funcionando muy bien", así como que a principios de este año se va a poner en marcha un sistema de audioguías y de radioguías en los tres espacios para aumentar la calidad de las visitas.