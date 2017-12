El alcalde exige a Rajoy explicaciones al cumplirse "mil días sin trenes"

30/12/2017 - 11:00

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que visite la ciudad para dar explicaciones sobre los plazos para la recuperación de las conexiones ferroviarias, al modo en que lo ha hecho recientemente en Murcia, cuando se cumplen este sábado "mil días sin trenes".

GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)

"Rajoy está de gira" y "si tiene un poquito de vergüenza" habría de concretar plazos en Granada para la recuperación de los viajes por tren a los principales destinos nacionales y autonómicos, partiendo de la base de que "recortar los tiempos depende de cuánto dinero inviertas" en las obras, ha explicado Francisco Cuenca, en una entrevista con Europa Press.

La Mesa del Ferrocarril, tras su última reunión, convocada por Cuenca después de la visita el 30 de noviembre del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a Antequera (Málaga) para conocer el estado de los trabajos, ha solicitado una entrevista con la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, la cual está prevista para el 11 de enero, y ha organizado una concentración el 14 de enero en Granada para mostrar una "voz unánime" por lo "inasumible" de estar "mil días sin trenes".

El regidor granadino ha explicado también la importancia de hacer una reivindicación "de forma coordinada" y "consensuada" desde la Mesa del Ferrocarril, tras la escasa participación en las concentraciones organizadas en noviembre por la plataforma Marea Amarilla. Se trata de que haya "presencia de todas las instituciones y colectivos" por la "reconexión ferroviaria", además de representantes de partidos, organizaciones empresariales, sindicatos y otros movimientos sociales. También se ha acordado una etiqueta conjunta para recordar en las redes sociales los "mil días sin trenes".

Tras el anuncio de los últimos plazos por Fomento, el Ayuntamiento mostró su "confianza" hasta que se produjo la visita a Antequera a finales de noviembre de De la Serna, a quien Francisco de la Cuenca ha vuelto a instar a que visite la ciudad para concretar plazos y a, entre otras cuestiones, "cumplir" con el inicio de la tramitación del proyecto de soterramiento, que, con el bypass Moreda-Bobadilla, permita la conexión con el Corredor Mediterráneo, y la activación de la nueva variante de Loja.

"Si el 30 de noviembre usted no viene aquí, viene a Antequera, y hace un chapuz, evidentemente ya ha perdido mi confianza", ha señalado Cuenca, quien ha lamentado que para la llegada de la Alta Velocidad "las obras no están terminadas, no están montados los sistemas" y quien visita todos los días las zonas de obras, "ve que hay gente trabajando" en las mismas.

Ha señalado que esa misma postura la ha mantenido "con todas las instituciones", incluida la Junta con la que ha cerrado un acuerdo económico que permitirá al Ayuntamiento de Granada garantizar la gratuidad del transbordo del metro con los autobuses municipales en el primer tramo de este próximo año 2018.