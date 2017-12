Madrid. los hospitales de madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo 0+ y 0-

30/12/2017 - 10:43

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los donantes de sangre de cara al largo fin de semana y el 1 y 2 de enero, ya que las reservas de los grupos 0+ y 0- se encuentran en alerta roja.

Además de estos donantes, el Centro de Transfusión ha pedido donaciones del grupo A-, que se encuentra en alerta amarilla. Esta entidad recordó en un comunicado que los requisitos para poder donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. También es necesario pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye la toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina y realizar un cuestionario con preguntas de salud. También se recomienda no estar en ayunas a la hora de la donación y no haber donado en las últimas ocho semanas.

Los donantes también deberán llevar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. El Centro de Transfusión animó a los madrileños a donar sangre a través de los 32 puntos de donación habilitados en los hospitales, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja y en el propio Centro de Transfusión, ubicado en Valdebernardo.

(SERVIMEDIA)

30-DIC-17

ABG/gja