Las bibliotecas municipales suman hasta noviembre más de 479.850 visitantes

30/12/2017 - 11:13

La red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Málaga ha sumado en los once meses del año, desde enero a noviembre, un total de 479.861 visitantes.

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

De igual modo, en el año, en el citado periodo, han sido un total de 7.032 socios inscritos en la red de bibliotecas públicas municipales, que cuenta con 18 bibliotecas y un bibliobús.

Por otro lado, el total de socios durante este periodo ha sido 118.478; mientras que los préstamos han sumado 227.119, según los datos facilitados a Europa Press. Asimismo, de enero a noviembre se han llevado a cabo un total de 1.830 actividades en los que han participado 51.676 personas.

Los fondos bibliográficos y audiovisuales de 2017 en este citado periodo son 8.450, siendo el total de fondos 279.711, según los datos facilitados.

LIBROS MÁS PRESTADOS

Asimismo, entre los libros más prestados en adultos están 'Palmeras en la nieve', de Luz Gabás; 'Patria', de Fernando Aramburu; 'Falcó', de Arturo Pérez Reverte; 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo y 'La mano de Fátima', de Idelfonso Falcones.

Por su parte, en infantiles los títulos más prestados son 'Érase una vez el cuerpo humano', 'Ataque a los titanes', 'Gerónimo Stilton' y 'Diario de Greg'.

ACTIVIDADES

Por otro lado, en este año 2018 se va a poner en marcha el XVIII Plan de Fomento a la Lectura continuando con las numerosas actividades que se vienen realizando en estos últimos años y como novedad han destacado las actividades para la Educación Emocional.

Así, entre las citadas actividades están el taller emocional 'Leyendo a cuatro patas' en el que se acompaña de un perro adiestrado para talleres y terapias; y encuentros con autores para usuarios infantiles y juveniles con Pedro Ramos con el libro 'La playa de los cristales' y Pilar Pascual con 'Oniromarca', de la serie MundoSueño; además de la exposición 'El Principito: Un viaje al centro del corazón' y otras actividades paralelas relacionadas con el libro del Principito.

Por otro lado, han recordado que entre las actividades desarrolladas durante el año 2017 las bibliotecas municipales han puesto en marcha la realización de actividades en otros idiomas como los cuentacuentos en inglés como 'The three little pigs' y 'Gina Ginge's birthday party'.

De igual modo, entre la realización de actividades fuera del propio ámbito bibliotecario en los parques de Málaga están el 'Biblioparque de los cuentos', al tiempo que se ha continuado con la realización de exposiciones de Gloria Fuertes, con motivo de su centenario; los clubes de lectura para personas adultas, juvenil e infantil; la Olimpiada lectora En3libros; el ciclo 'Encuentros con autores y autoras'; presentaciones de libros; tertulias temáticas y el taller de lectura reflexiva.

También entre las actividades que se han desarrollado están la animación temática a la lectura, el taller de capacitación literaria con perspectiva de género, cuentacuentos, tiriticuéntame y taller de poesía entre otros.

INICIATIVAS Y MEJORAS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

De igual modo, fuentes municipales han señalado que las bibliotecas municipales de Málaga en los últimos años han tenido "un importante cambio" mejorando y ampliando sus instalaciones. Así, destacan entre las de mayor superficie la Manuel Altolaguirre, Miguel de Cevantes, José Moreno Villa, Narciso Díaz Escovar, Dámaso Alonso, Bernabé Fernández Cannivell y Alberto Jiménez Fraud.

Entre otros se han creado instalaciones "más dinámicas y abiertas" a los ciudadanos con salas polivalentes para la realización de actividades: exposiciones, presentaciones de libros, recitales poéticos, teatros y encuentros con autores, etcétera; salas para informática: realizando cursos de informática y facilitando el uso de las nuevas tecnologías a los ciudadanos.

En este sentido, han valorado que en 2017, a finales de noviembre, dieron comienzo las obras de la ampliación de la biblioteca Vicente Espinel, en el distrito Puerto de la Torre, que va a pasar de una superficie de 141 metros cuadrados a unos 800 metros cuadrados.

Además, la red de bibliotecas municipales "consciente de las demandas y necesidades de la ciudadanía malagueña" está llevando a cabo un plan de ampliación de horarios con la apertura y jornada continuada de 09.00 a 21.00 horas de las bibliotecas Manuel Altolaguirre y Miguel de Cervantes.