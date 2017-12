IU insta al resto de fuerzas de izquierdas a pactar una prórroga presupuestaria "que no sea técnica sino política"

30/12/2017 - 12:13

El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, ha solicitado al PSOE negociar una ley de crédito "que no sea técnica sino política y que rescate parte de las cosas buenas que tenía el presupuesto". En ese sentido, ha instado a las "fuerzas del cambio" a sumarse a este acuerdo e incluir más iniciativas. "Esto no es un todo o nada, es la época de sumar y de los encuentros, si no sumamos la derecha va a estar muy contenta", ha señalado.

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

Argüelles ha realizado estas declaraciones este sábado en Oviedo, donde ha indicado que desde IU-IX llevan desde agosto, "antes del presupuesto", esperando para tomar iniciativas "y que Asturias no se pare". Así, ha indicado que no quieren "perder otros dos años" y que hay 28 diputados en la Junta General -los 14 de PSOE, 9 de Podemos y 5 de IU-IX- que suponen "las fuerzas del cambio", por lo que ha hablando de la necesidad de "escenificar ese acuerdo".

Argüelles ha afirmado que quedan 18 meses para la campaña electoral y que IU-IX "no va a entrar en ella". "Nos siguen interesando más las personas que el tácticas y el postureo, vamos a seguir insistiendo en llevar la iniciativa social, que pueda aglutinar a la izquierda", ha afirmado.

Por otro lado, ha lamentado que no se hayan aprobado unos presupuestos "que no eran los mejores, pero eran mejores que lo que hay". Sin embargo, ha añadido que ese escenario ya pasó y no se puede estar 18 meses en campaña electoral y ha pedido un esfuerzo para intentar sumar.

"Parece que el gobierno está cómodo con una prórroga técnica, pero en IU no nos conformamos con eso, queremos una prórroga política que rescate parte de las cosas buenas que tenía el presupuesto", ha indicado Argüelles. Así, ha pedido que el 10 de enero el PSOE emplace a su partido a negociar una ley nueva de crédito y ha instado a sumarse a "las fuerzas de cambio, a los 28".

"No queremos ser los patrimonialistas de nada, pero estamos condenados a entendernos y puede ser la última oportunidad para decir a la sociedad asturiana que nos ponemos de acuerdo en algo que va mejorar su situación", ha dicho Argüelles. Así, aunque el presupuesto "es un barco que ya se hundió" ha propuesto rescatar "cosas muy válidas" recogidas en las cuentas.

En ese sentido, ha hablado de una hoja de ruta "básica y abierta a propuestas" donde el salario social pueda alcanzar a todas las personas que sean beneficiarias, se incrementen los recursos del ERA y para las personas dependientes, que establezca la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 para las familias que no superen los 30.000 euros y una bonificación para las rentas inferiores a 45.000 euros. "Cualquier unidad familiar que supere los 50.000 euros tendrá capacidad para satisfacer esa tasa", ha afirmado.

También ha solicitado la construcción de varios institutos, como La Corredoria, La Florida o La Fresneda, además de obras en varios centros. "Cosas que se trataron en la negociación y que es una pena que se queden en el tintero, porque son muy necesarias", ha afirmado. Además, ha pedido el 0.7% para cooperación al desarrollo y que los empleados públicos perciban los dos tramos de la carrera profesional. Por otro lado, ha solicitado una inversión de 374 millones de euros, "que van a permitir una generación de empleo de 4.000 puestos de trabajo y que esta región no se paralice a pesar de la prórroga".

Argüelles ha indicado que el Gobierno asturiano podría presentar en febrero en la Junta General esta propuesta, aunque se ha mostrado abierto a sumar más iniciativas. "Esto no es un todo o nada, es la época de sumar y de los encuentros, si no sumamos la derecha va a estar muy contenta", ha señalado.

Por todo ello, el coordinador de IU ha dicho que su formación va a hacer todo lo posible para que la prórroga sea política y no técnica, "que no se limite a administrar lo que ya tiene, que sea política y valiente, afronte nuevas inversiones y pueda generar riqueza". En ese sentido, ha insistido en llamar a la "responsabilidad" del resto de fuerzas de la izquierda, "porque los asturianos se merecen ver que en esta legislatura nos ponemos de acuerdo".