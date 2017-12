Puente asegura que le da "vergüenza" que exministros del PSOE "se metan en el lobby" de la gestión privada del agua

30/12/2017 - 12:44

Afirma que si su cargo de portavoz de la Ejecutiva federal "no va bien" para su labor en la Alcaldía, dará "un paso a un lado"

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que le produce "vergüenza ajena" ver a exministros de su partido "metidos de hoz y de coz en el lobby de la gestión privada" de servicios como el agua, después de que los exmiembros del Gobierno de España durante la última etapa socialista Valeriano Gómez y Francisco Caamaño hayan participado en los últimos meses en jornadas a favor de la gestión público-privada.

Así lo ha expresado el regidor vallisoletano en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha apuntado que, "desde el punto de vista político, de idea de gestión e ideológico", el "gran logro" de sus dos años y medios de mandato ha sido la remunicipalización de la gestión del ciclo del agua que se llevó a cabo el pasado 1 de julio con la puesta en funcionamiento de la entidad pública empresarial local Aquavall.

El primer edil ha defendido que, además de que este cambio en la gestión significa el inicio de "una década importante de renovación de la red de abastecimiento", sienta "un principio básico de gestión desde lo público".

A este respecto, ha reconocido que la "mosquea" y que particularmente le produce "vergüenza ajena" ver a exministros del PSOE como Valeriano Gómez y Francisco Caamaño "metidos de hoz y coz en el lobby de la gestión privada".

Caamaño y Gómez, que formaron parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, participaron este año, respectivamente, en la presentación del libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego' y en la jornada organizada por el Foro Económico del Agua en Valladolid, en las que se apostaba por la gestión público-privada de este servicio.

El portavoz socialista ha reclamado "un mínimo de respeto por lo que uno ha sido, antes de dar determinados pasos" y ha reclamado "un poco de pudor a la hora de decir ciertas cosas y de hablar de ideología", antes de mostrar sus dudas sobre las denominadas "puertas giratorias".

Puente ha subrayado que a él le pagan los ciudadanos de Valladolid y que trabaja "para ellos", mientras que considera que Caamaño y Gómez "se deben a quien les paga", si bien ha recalcado la "diferencia" entre los "intereses privados" que cree que defienden los exministros de un gobierno socialista, lo que considera "preocupante", con la defensa de los intereses de la ciudadanía de Valladolid.

El regidor y portavoz de la Ejecutiva federal se ha pronunciado también sobre este nuevo cargo que ha estrenado el pasado mes de junio y el cual considera que los ciudadanos de Valladolid "valoran" pues el hecho de que "el alcalde de la ciudad haya cobrado cierta relevancia nacional también le da visibilidad a Valladolid".

Sin embargo, ha reconocido que nota que "a algunos les genera dudas" sobre sus intenciones reales, pues le preguntan si realmente quiere ser ministro. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero no me cansaré de decir que estoy en la Portavocía del PSOE para ayudar al partido y al proyecto, pero no tengo ambición nacional", ha reiterado, aunque ha lamentado que tiene que "desmentir constantemente" esas ambiciones.

Puente ha subrayado que su objetivo es ser alcalde de Valladolid y "seguir si los ciudadanos le apoyan" en las Elecciones Municipales de 2019. "Yo tengo claro dónde voy a seguir y si esto me ayuda, estupendo, pero si veo que no va bien para el objetivo que tengo, que es continuar en la Alcaldía, daré un paso al lado", ha comprometido Puente.

APOYÓ A SÁNCHEZ "POR CONVICCIÓN"

El portavoz de la Ejecutiva ha incidido en que, aunque "hay quien piensa" que su apoyo al actual secretario general socialista responde a estrategia política, lo hizo por su "convicción", que le decía que "era la opción mas favorable para el futuro del partido" y ha afirmado que si hubiera salido "mal" habría asumido las consecuencias. De hecho, ha enfatizado que siempre trabajará de acuerdo con sus convicciones, como asegura que lo hizo cuando estuvo ocho años en la oposición municipal "pasándolo muy mal".

En definitiva, ha definido el año 2017 como "vibrante" en lo personal, debido a ese apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez en las Primarias del PSOE, ya que finalmente lograron sacar adelante "situación que estaba muy complicada", lo que ha permitido "darle estabilidad y un trabajo de futuro" al partido.

VALLADOLID "ROMPE CON LA HISTORIA" DE LA IZQUIERDA

Con respecto a sus socios de gobierno ha aseverado que este equipo "rompe moldes y rompe con la historia", porque ha recordado que "la historia de la izquierda de este país es de enfrentamientos y autodestrucción", lo que "ha cambiado" en Valladolid, pues su Ayuntamiento, dirigido por partidos distintos "se entiende y deja las diferencias a un lado".

De hecho, ha aseverado que, esas disensiones "son mucho más pequeñas de lo que la gente piensa", pues considera que se ha discutido "por el torneo de pádel en la Plaza Mayor" o por "si una carrera tiene que ir por el centro", lo que tiene "una importancia muy pequeña". "Pero coincidir con aspectos como la remunicipalización del agua tiene importancia muy grande y yo me quedo con las coincidencias", ha recalcado.

En todo caso, el alcalde de Valladolid ha defendido que, con decisiones como el cambio de gestión del agua, el equipo de Gobierno formado por el PSOE y Toma la Palabra "se ha caracterizado por hacer muchas cosas que no serían grandes proyectos pero que todas juntas han hecho mucho por la evolución de la ciudad".