Cs "seguirá trabajando en 2018 para que la ampliación de la tarifa plana a los autónomos sea una realidad"

30/12/2017 - 12:47

El portavoz económico de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Carlos Hernández, ha afirmado este sábado que su partido "va a seguir trabajando durante todo el próximo año 2018 para que la ampliación a dos años de la tarifa plana de autónomos en Andalucía sea una realidad".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Hernández ha agregado que "sería una medida muy eficiente, e iría en línea con lo que demandan los autónomos y emprendedores, que lo que piden es una ayuda finalista durante los dos primeros años de vida empresarial".

En este sentido, el dirigente de la formación naranja ha valorado "positivamente" la publicación, por parte de la Junta de Andalucía, de órdenes de ayudas finalistas a estos colectivos correspondientes a 2017, "unas ayudas basadas en unos presupuestos que, no olvidemos, no existirían si Ciudadanos no diera estabilidad a Andalucía", según ha apostillado.

"Es importante que nuestros autónomos tengan menos carga impositiva en los dos primeros años. Si queremos sacar a Andalucía de su situación de bajo desarrollo económico, sólo se puede hacer contando con los autónomos y emprendedores", ha finalizado Hernández.