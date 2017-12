Modificaciones en el transporte urbano con motivo de la carrera popular 'San Silvestre 2017'

30/12/2017 - 13:03

El Ayuntamiento de Logroño informa de que, con motivo de la celebración de la XXXIII carrera 'San Silvestre de Logroño' y 'XXVII Memorial Tomás Mingot', que se disputará por las calles de la ciudad este domingo, 31 de diciembre, se producirán afecciones en el transporte urbano.

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

Así, indican, entre las 16,30 y las 20,15 horas se procederá a realizar modificaciones en los itinerarios de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.

Itinerario modificado Línea 1: Sentido Hospital San Pedro-Lardero: avenida de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Itinerario modificado Línea 2: Sentido Varea-Yagüe: av. de la Paz - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

Sentido Yagüe-Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. de Colón - av. de la Paz.

Itinerario modificado Línea 3: Sentido Las Norias-Villamediana: Gran Vía, Vara de Rey.

Sentido Villamediana-Las Norias: Vara de Rey, Duques de Nájera, Carmen Medrano.

Itinerario modificado Línea 4: Sentido Palacio de Congresos-Pradoviejo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

Itinerario modificado Línea 5: Sentido Valdegastea-Madre de Dios: Duques de Nájera - Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Sentido Madre de Dios-Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera.

Itinerario modificado Línea 6: Sentido Centro-El Cortijo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ General Urrutia.

Itinerario modificado Línea 9: Trasladará su inicio y final de parada desde Las Norias al Monumento al Labrador quedando fuera de servicio para esa línea las paradas Banco de España, Glorieta del Doctor Zubía, Portales, Hospital de La Rioja, Casa de las Ciencias, Cementerio, El Campillo, Ciudad de Santiago, La Playa y Las Norias.

Itinerario modificado Línea 10: Sentido El Arco-Hospital san Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Sentido Hospital San Pedro-El Arco: av. de la Paz - av. de Colón -plaza de Europa - c/ Duques de Nájera.

Los autobuses urbanos se apoyarán en las paradas existentes en los itinerarios provisionales propuestas. Recuperarán su itinerario habitual según se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Del mismo modo, se suspenderá la parada de auto-taxi existente en la calle Muro de la Mata, en horario de 16,30 a 20,15 horas.

MODIFICACIONES LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO

El 31 de diciembre, el servicio de transporte urbano quedará suspendido a partir de las 20,30 horas.

El 1 de enero se garantiza exclusivamente la prestación de servicios mínimos al Hospital San Pedro, mediante las líneas 10 (El Arco-Hospital San Pedro) y 1 (Hospital San Pedro-Lardero), con horario de 9 a 21 horas y frecuencias de una hora.

Durante el periodo festivo de Navidad, el servicio nocturno de las líneas búho se prestará según las frecuencias y horario habituales los viernes, sábados y víspera de festivos, salvo en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, cuando se retrasará el primer servicio a las 00,30 horas y se ampliará el horario hasta la prestación del último servicio a las 8 horas.