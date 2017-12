Arrimadas pide "tranquilidad" a PP y PSOE y recuerda que la Mesa del Parlament es "un órgano clave"

30/12/2017 - 13:44

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado que la Mesa del Parlament es "un órgano clave" que su formación quiere presidir. Asimismo, ha afirmado que el pasado día 27 se iniciaron las "negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias" y ha pedido "tranquilidad y responsabilidad" a PP y PSOE, a los que les ha recordado que "sus estrategias no han dado resultados en Cataluña en los últimos 35 años".

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha señalado sobre la fecha del 17 de enero para la constitución del Parlament que "cuanto antes mejor". En este sentido, ha subrayado que "la constitución de la Mesa del Parlament es un hito muy importante", ya que "es un órgano clave que queremos presidir, porque queremos evitar que las barbaridades que se produjeron en la anterior legislatura puedan volver a llevarse a cabo".

"No queremos volver a ver la incertidumbre, las ilegalidades y la situación de absoluta inestabilidad en la que los señores de los partidos separatistas pusieron a la Cámara catalana", ha señalado Arrimadas, que ha añadido que "Ciudadanos va a reivindicar lo que por votos y por escaños le corresponde, que es la presidencia de la Mesa, que además va a ser bueno para la estabilidad en Cataluña".

En este sentido, ha incidido en que el hecho de "que presida la Cámara catalana un partido que respeta las leyes, a todos los catalanes y las normas de funcionamiento del Parlament, es necesario".

En cuanto a las votaciones para la Mesa y un posible beneficio para Ciudadanos por el hecho de que haya otros partidos con candidatos imputados, encarcelados o huidos, Arrimadas ha señalado que "más que beneficiar, a los partidos que presentan en sus listas a personas imputadas por delitos tan graves como malversación, todo lo que puedan plantear tiene menos posibilidades de éxito".

"Nosotros, que no tenemos a nadie imputado por delitos tan graves, que no nos hemos saltado la legalidad, que no hemos puesto en peligro el Parlament de Cataluña, ni hemos hecho huir a 3.000 empresas, estamos en mejor disposición para poder liderar estas negociaciones", ha añadido Inés Arrimadas, que ha afirmado que, "además, las urnas nos han refrendado como la fuerza política con más respaldo social en Cataluña, y vamos a intentar luchar por lo que creemos que es justo y que es bueno para Cataluña".

PUIGDEMONT "VIVE EN MATRIX"

En cuanto al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la dirigente de Ciudadanos ha manifestado que "vive en Matrix y se cree que puede ser presidente por Internet o por Whatsapp". "Gobernar la Generalitat de Cataluña no es jugar al Monopoly, eso no se puede hacer ni por Whatsapp ni por Skype. Hay que estar en Cataluña, hay que luchar por los catalanes y hay que respetar las normas y las resoluciones judiciales", ha afirmado.

"Si Puigdemont no hace ninguna de estas cosas, que no lo ha hecho, está inhabilitado políticamente para poder representar a todos los catalanes", ha manifestado. En este sentido, ha añadido que "se presentó a estas elecciones con graves cargos a sus espaldas, huido de la justicia, y, por mucho que él se crea que vive en Matrix, sabemos que no va a poder ser presidente de la Generalitat".

PRIMERO LA MESA DEL PARLAMENT

Arrimadas ha diferenciado las constituciones de la Mesa del Parlamento y la presidencia de la Generalitat, afirmando que "lo más urgente, y lo que hay que garantizar, es que la Mesa tenga una representación acorde con los resultados electorales y esté presidida por personas que cumplan con las leyes y dé seguridad y estabilidad a la Cámara catalana".

A su juicio, "ese es el objetivo a corto plazo y una vez que pase eso, se abrirá el plazo de dos meses para gestar el nuevo gobierno". En este sentido, ha apuntado que "es verdad que la Ley Electoral, que PP y PSOE no han querido cambiar en 35 años, hace que, aun teniendo más votos, Cs no tenga más escaños que los partidos separatistas".

No obstante, ha afirmado que hay que formar primero la Mesa, "y luego se verá qué hacen los partidos separatistas, porque sus candidatos están huidos de la justicia o inhabilitados políticamente para gobernar". Por ello, ha pedido "tranquilidad y responsabilidad, porque las estrategias del PP y del PSOE no han dado un buen resultado en los últimos 35 años, y por fin hay un partido sin complejos que sí que puede liderar una alternativa".

POSIBILIDADES PARA LA PRESIDENCIA

Arrimadas ha afirmado que "hay menos posibilidades con esta Ley electoral que si hubiera una Ley justa con unos escaños acordes a los votos que has sacado". "Muchas posibilidades no hay, pero no vamos a tirar la toalla", ha señalado.

"No creo que Puigdemont pueda ser presidente de la Generalitat, y no creo que tengan muchas más alternativas; por tanto, tranquilidad, responsabilidad, y vamos a intentar primero que haya una Mesa del Parlament que respeta esos criterios de voto, y después vamos a ver qué hacen los partidos separatistas", ha indicado.

Finalmente, en cuanto al discurso de fin de año programado por Puigdemont, la líder de Ciudadanos ha manifestado que "vive en una realidad paralela y sigue pensando que es presidente". "No sólo está fuera de la ley, sino fuera de la realidad".