López (PSOE): "Las infraestructuras son bienvenidas, pero de nada sirven si no se reduce desigualdad entre ciudadanos"

31/12/2017 - 11:29

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anuncia que centrarán esfuerzos en 2018 en la Asamblea para reducir la brecha salarial

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anuncia que centrarán esfuerzos en 2018 en la Asamblea para reducir la brecha salarial

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La apertura del Aeropuerto Internacional de Corvera o la llegada del AVE a la Región son dos infraestructuras que se llevan años demandando en la Comunidad Autónoma, unas infraestructuras de las que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha dicho que harán que la Región "entre en el siglo XXI", sin embargo, para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López aunque sean "bienvenidas, de nada sirven si no se reduce la desigualdad que hay entre los ciudadanos de esta Región".

El socialista, que ha hecho balance del año legislativo para Europa Press y ha abordado los objetivos que se plantean para el próximo año, ha recordado que la Comunidad tiene "el peor nivel de bienestar de todas las comunidades autónomas" y que reducir la brecha salarial e incentivar la igualdad entre los ciudadanos de la Región, será uno de los objetivos que se ha marcado el PSOE para el año 2018.

En ese sentido, ha avanzado que promoverán iniciativas en la Asamblea Regional para reducir las desigualdades y una proposición de ley para establecer una norma de financiación local que refleje los ingresos que deben percibir los ayuntamientos, independientemente del partido político que gobierne en ellos.

Apostará, asimismo su grupo, por que concluya la reforma del Estatuto de Autonomía en el que quieren que se reconozcan y blinden los derechos sociales. Según ha recordado, en la última sesión los partidos acordaron llevar un texto completo. "Por nosotros no va a quedar; llevaremos el texto y forzaremos al resto de los grupos porque no puede ser que otros parlamentos ya hayan reformado los estatutos de autonomía y nosotros sigamos así", ha advertido.

También dejan pendiente para 2018 el debate de la ley de gratuidad de libros de texto por el que han sido criticados por los otros partidos al considerar que "están obstaculizando su debate". López asegura que están "dispuestos" a llegar a un acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios para negociar la ley y que salga adelante en 2018.

No obstante, cree que el camino no estará exento de dificultades, sobre todo "si Ciudadanos se convierte en la marca blanca del PP". Si el partido naranja "se convierte en alma gemela del PP, la oposición (en alusión a PSOE y Podemos) tendrá pocas opciones de sacar adelante sus iniciativas". Ha incidido en que 2018 no es aún año electoral, por lo que esto podría ocurrir, como ya hemos visto en los Presupuestos, y que ambos partidos se desliguen de cara a 2019".

En cuanto al trabajo en la Asamblea Regional, López considera que el parlamento regional "tiene que retomar el protagonismo que tenía", de ahí que vayan a exigir "recuperar la actividad que teníamos; el presidente del Gobierno está incumpliento la rendición de cuentas en la Asamblea, exigiremos redoblar allí su presencia".

Además, considera que hay iniciativas que el Gobierno regional tenía que haber llevado a la Asamblea, como la ley de Servicios Sociales, pero el Ejecutivo "no ha cumplido" con el calendario de leyes previsto para este año. "Eso le resta capacidad de acción a la Asamblea. Al Gobierno le exigimos que cumpla con sus compromisos", ha manifestado indicando que tampoco se ha avanzado suficiente en la ley del Mar Menor, ya que "el decreto aprobado solo afecta a la agricultura".