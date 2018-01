Company pide a Armengol que "se deje de discursos pomposos" y que "se ponga a trabajar, porque el 2019 está aquí"

31/12/2017 - 14:11

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha pedido este domingo a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "que se deje de discursos pomposos, que deje de practicar el 'parole, parole' de la canción y que se ponga a trabajar porque no llegará a tiempo, porque el 2019 está aquí".

PALMA DE MALLORCA, 31 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa, el 'popular' ha expresado que en el discurso de Fin de Año de la presidenta ha habido "un poco de provocación". "Ir a Ibiza a hablar de sanidad y dar las gracias a los médicos, cuando ha hecho un decreto lingüístico que ha creado tantos problemas en Ibiza y en el resto de las islas; o ir a hablar de vivienda, cuando allí hay unos problemas tremendos, creo que es reirse de la gente", ha manifestado.

En esta línea, Company ha comentado que el discurso de Armengol ha sido "pobre" y de "un nivel medio-bajo con grandes olvidos", haciendo referencia a "toda la crisis de Govern que tiene y que ha tenido este año, los casos de corrupción que le están afectando, y un Govern que preside pero que no gobierna".

"Teniendo 1.000 millones de euros más, no ha hecho unas políticas de inversión que mejoren el bienestar de los ciudadanos. No ha habido colectivo que no haya salido a la calle, triste y enfadado por las políticas que practica este Govern", ha subrayado Company.

El presidente del PP ha argumentado que "el último colectivo que se ha mostrado enfadado ha sido el de los enfermeros y enfermeras, que trabajan en unas condiciones deplorables y esto, teniendo 1.000 millones más de presupuesto, no se debería consentir. El sector sanitario está sufriendo demasiado".

Sin embargo, el 'popular' ha asegurado que en una parte del discurso se encuentran "alineados", concretamente en relación a "defender el interés de las Islas ante el Gobierno central en cuestiones del Régimen Especial de Baleares (REB) o de financiación". Company ha añadido que desde el PP han comunicado a Armengol que "la van a apoyar" y que quieren tener "el mejor REB".

En cuanto a financiación, "Armengol tiene mucho por hacer como PSOE, porque lo que tiene que hacer es convencer al resto de Comunidades Autónomas para que Baleares tenga una mejor financiación que la que tenemos a día de hoy", ha añadido.

El 'popular' ha concluido diciendo que le da la "bienvenida a reclamar el 75% de descuento entre las Islas y la Península" y ha celebrado que "de las gracias al PP por haber conseguido el 75% entre islas, un descuento que la presidenta no quería".