Madrid. cifuentes, en su discurso de fin de año: "aunque se ha conseguido mucho, no debemos conformarnos porque queda mucho por hacer"

cifuentes, en su discurso de fin de año: "aunque se ha conseguido mucho, no debemos conformarnos porque queda mucho por hacer"

31/12/2017

SERVIMEDIA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo este domingo, en el tradicional mensaje de fin de año, que "aunque se ha conseguido mucho, no debemos conformarnos porque queda mucho por hacer" y deseó "estabilidad institucional en toda España" para 2018.

Cifuentes destacó que "tenemos que dar nuevos pasos en el reequilibrio social, también en el reequilibrio territorial y en la lucha contra las desigualdades".

Afirmó que, "a pesar de las dificultades, la Comunidad de Madrid ha seguido avanzando y ha seguido mejorando, con ese esfuerzo colectivo, para alcanzar metas comunes".

Además, habló de la necesidad de tener "trabajo digno, educación y sanidad públicas, de calidad y al alcance de todos, y un futuro sin incertidumbres para nuestros hijos" y señaló que "quiero que nadie se quede atrás".

Asimismo, puso de relieve "la fortaleza, la solidaridad y las capacidades de la sociedad madrileña", haciendo hincapié en que "el Gobierno, los ayuntamientos, los trabajadores, los empresarios, los autónomos, todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestra región, hemos sumado esfuerzos, y quiero agradecerlo expresamente".

A su juicio, "hoy podemos decir con satisfacción que vamos por el buen camino para alcanzar todas esas metas colectivas".

La presidenta regional manifestó que en 2017 "más de 121.000 madrileños que estaban en paro han encontrado trabajo, hemos recuperado el 100% del empleo perdido durante la crisis y cada día 333 personas encuentran trabajo en la Comunidad de Madrid".

Indicó que "tenemos más empleo, porque una de cada cuatro empresas que nacen en España lo hace aquí, en Madrid, donde se crean 57 nuevas empresas al día".

Tras afirmar que la Comunidad de Madrid "crece a mayor ritmo que la media nacional, y somos el motor económico de España, y si estamos a la cabeza de España es porque ofrecemos estabilidad institucional, seguridad jurídica, y una baja fiscalidad", agradeció "a los madrileños su enorme esfuerzo para alcanzar todos estos logros".

LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES

También se refirió a la lucha contra las desigualdades en los 179 municipios de la región y dijo que "no podemos olvidar que la mejora económica es una tarea inacabada, si no va acompañada de la mejora social, en la que también estamos comprometidos". Manifestó que "ese, y no otro, es el auténtico cambio. Ese es un objetivo en el que trabajamos cada día".

Tras declarar que la Comunidad de Madrid "está haciendo, y va a seguir haciéndolo en el nuevo año, un extraordinario esfuerzo para mejorar la vida de los madrileños", afirmó que "estamos comprometidos con todos y, especialmente, con los más vulnerables".

"Comprometidos con las 117.000 personas dependientes a las que atiende la Comunidad, con las 30.000 familias que reciben la Renta Mínima de Inserción, con los más de un millón de jóvenes que ya disfrutan del Abono Transportes a 20 euros", dijo.

Asimismo, formuló cinco deseos y peticiones para 2018. "En primer lugar", dijo, "necesitamos los recursos económicos suficientes que nos permitan seguir mejorando los servicios públicos. Y para eso no dejaremos de reivindicar un sistema de financiación más justo para los madrileños".

"En segundo lugar, esperamos de 2018 estabilidad institucional en toda España, porque las crisis políticas, económicas y sociales nunca se limitan a un territorio, y nos afectan gravemente a todos", señaló.

"En tercer lugar, seguiremos esforzándonos por incrementar la calidad de nuestra democracia, manteniendo el compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte", precisó.

Otro de sus objetivos para 2018, "que sea el año en el que pongamos fin a esa auténtica lacra que es la violencia de género, que nos degrada a todos.

Asimismo, afirmó que "en el nuevo año será un objetivo prioritario conseguir que las 377.579 personas que todavía están en paro, encuentren un empleo digno".

31-DIC-17

